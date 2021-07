DRK bittet nächste Woche zur Blutspende

Blutspende

+ © Roland Keusch Das Rote Kreuz ist auf Spenden dringend angewiesen. © Roland Keusch

Es gibt einen neuen Blutspendetermin in Wermelskirchen: Für Dienstag, 4. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr, lädt das Deutsche Rote Kreuz Spendenwillige ins Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße ein.

Um eine sichere Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten in allen Situationen gewährleisten zu können, benötigen die Blutspendedienste einen Vorrat an Blutkonserven von vier Tagesbedarfen. Diesen Lagerbestand gilt es, im Herbst wieder sicher aufzufüllen. „Der Herbst bietet ideale Voraussetzungen, um zu zeigen, was in einem steckt“, schreibt das DRK. acs