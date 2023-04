Streetworker ist für Jugendliche im Frejraum da

Sozialarbeiter Torben Faubel hat jetzt ein Büro an der Thomas-Mann-Straße.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es hat ein bisschen was vom Charakter eines Kölner Veedels. Samstagnachmittag stehen kurz vor dem Kreisverkehr an der Thomas-Mann-Straße mehrere Biertische und Bierbänke. Auf einem der Tische werden Waffeln gebacken, die ganze Straße duftet danach, die Sonne scheint. Mehrere Jugendliche kümmern sich um die Waffeln oder gehen aus dem Gebäude mit der Hausnummer 6 ein und aus. Auch Jugendreferentin Katja Töbelmann versucht sich am Waffelbacken – und wechselt sich mit Torben Faubel ab. Der 34-Jährige ist seit Juni 2022 das, was man gemeinhin als Streetworker bezeichnet. „Korrekt heißt die Bezeichnung aber Mitarbeiter der aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Wermelskirchen“, sagt er und schmunzelt.

Katja Töbelmann sagt, dass die Idee für die Stelle im Zuge der Planungen für den Jugendfreizeitpark, der nur ein paar Straßen weiter liegt, aufkam. „Uns war klar, dass der Park nicht einfach so alleine gelassen werden kann. Die aufsuchende Jugendarbeit ist dabei ganz niederschwellig angelegt – es geht dabei darum, die Bedarfe der Jugendlichen von ihnen direkt zu erfahren“, sagt sie. Etwa auf der Straße, im Jugendfreizeitpark – oder eben auch im neuen Büro an der Thomas-Mann-Straße 6. „Es ist keine Konkurrenz zum Jugendzentrum in der Katt oder dem Juca. Es ist eine Ergänzung. Denn hier wird es kein offenes Angebot geben, auch wenn die Räume natürlich mal zum Kartenspielen oder auch für Kunst-Angebote genutzt werden können“, sagt der 34-Jährige. Vormittags sei es eine Art Büro für ihn, sagt er. „Und nachmittags wird sich zeigen, wie es genutzt wird.“

Die Idee für das Streetworker-Büro geht schon etwas weiter zurück. „Vorher war in dem Gebäude der Mittagstisch. Als der ausgezogen ist, ging es mit den Planungen los“, sagt Torben Faubel. Das sei auch schon vor seinem Dienstantritt im vergangenen Juni gewesen. „Ich habe meine Stelle angetreten mit der Ansage: wenn du willst, kannst du das haben“, sagt er und lacht.

Allerdings habe er den Sommer zunächst mit der Arbeit im Freien und im neuen Jugendfreizeitpark sowie mit einem allgemeinem Kennenlernen der Jugendlichen verbracht. „Die ersten Monate waren tatsächlich Ruckzuck mit Beziehungsarbeit vorbei. Aber im November ging es dann los“, sagt Torben Faubel. In den Räumen sei praktisch alles in Eigenarbeit gemacht worden – die Einrichtung sei über eBay-Kleinanzeigen gefunden worden.

So wie es einfacher ist, vom Streetworker zu reden, so habe man auch einen deutlich weniger sperrigen Namen für das neue Büro finden wollen. „Offiziell heißen sie ‚Räume der aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Wermelskirchen‘. Als ich das im Januar mit den Jugendlichen besprochen habe, kam sofort die Ansage: Geht das auch kürzer?“, sagt Faubel und schmunzelt. Kurzzeitig war nur von dem „Raum“ die Rede, seine Frau habe dann die Idee gehabt, ihn „Frejraum“ zu nennen.

„Zum einen ‚Frei‘, weil meine Arbeit halt auch viel im Freien stattfindet. Und das j kam dann dazu, weil die Zielgruppe eben Jugendliche sind. Deswegen heißt es jetzt ‚Frejraum‘“, sagt der 34-Jährige. In Betrieb ist der „Frejraum“ schon seit einigen Wochen. „Wir haben aber gesagt, dass wir ihn offiziell nach den Osterferien der Öffentlichkeit zeigen“, sagt Torben Faubel. Und in der Tat – es sind am Samstagnachmittag auch einige ältere Einwohner, die sich den „Frejraum“ ansehen wollen oder eine frische Waffel genießen möchten.

Die Rückmeldungen auf die neuen Räume seien sehr gut – auch aus anderen Kommunen, sagt der 34-Jährige. „Die Jugendlichen finden sie auch super, sie fragen immer wieder auch, ob sie den Raum am Abend mal zum Chillen oder Kartenspielen nutzen können. Außerdem haben wir ihn in den vergangenen Wochen als Kunstwerkstatt genutzt“, sagt Faubel. Die Ergebnisse sind in einer kleinen Ausstellung an den Wänden der beiden Räume zu sehen. „Wir haben gesagt, dass die Kunstwerke der Jugendlichen noch bis Ende Mai dort hängen sollen, damit auch interessierte Bürger sie ansehen können, die es am Samstag nicht zum ‚Frejraum‘ geschafft haben“, sagt Faubel.