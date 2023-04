BGV veröffentlicht Buch zum Jubiläum

Der Bergische Geschichtsverein beleuchtet das Thema 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Wer weiß, was ein Glasband ist oder ein Weidezaunband? Die Begriffe finden Leserinnen und Leser auf der Seite 130 erklärt. Der Bandwirker im Ruhestand, Ernst Ewald Köser, hat ein lebendiges Kapitel in dem Jubiläumsband „Stadtjubiläum 2023 – 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ geschrieben. Das Mitglied des Bergischen Geschichtsvereins ist einer von 22 Autoren, die an diesem Buch mitgewirkt haben. In einem Glasband wurde tatsächlich Glas verwoben, und im Weidezaunband wurden einer oder mehrere leitfähige Drähte mit eingewebt.

„Die Idee zu diesem Buch hatten wir schon 2017“, erzählt Volker Ernst, der Vorsitzende des Bergischen Geschichtsvereins in Wermelskirchen. „Wir haben uns zusammengesetzt und Ideen entwickelt, was alles darin enthalten sein muss.“ Jetzt ist es gedruckt. Es hat 384 Seiten. „Uns war sehr wichtig, dass es reichhaltig bebildert ist und Themen enthält, die viele unterschiedliche Menschen ansprechen sollen“, sagt Margret Wischow, ebenfalls Mitglied des Wermelskirchener Geschichtsvereins. „Und es ist uns gelungen.“

Das Buch ist in 28 Kapitel eingeteilt und geht von allgemeiner Geschichte, über Post und Kommunikation, Verkehrsgeschichte, Industriegeschichte bis hin zu Wermelskirchener Besonderheiten. „Wir haben leicht lesbare, aber auch anspruchsvolle Kapitel darunter“, sagt Volker Ernst. „Beispielsweise ist der Beitrag von Prof. Garry W. Davis von der University of Wisconsin in Milwaukee über die Wermelskirchener Mundart schwer zu durchdringen. Wer sich aber damit auseinandergesetzt hat, der versteht am Ende eine ganze Menge über die Sprache.“

Auch der Schuhindustrie, die in Wermelskirchen eine große Rolle gespielt hat, ist ein Kapitel gewidmet. „Marianne Hürten hat darin beleuchtet, wie die Schuhindustrie angefangen hat und welche Namen damit verbunden sind“, sagt Margret Wischow.

„Ein anderes Kapitel wurde über den Pädagogen Friedrich Wilhelm Dörpfeld geschrieben“, sagt Volker Ernst. „Von Professor Dr. Klaus Goebel aus Wuppertal. Ein Foto von Friedrich Dörpfeld ist auf der Seite 314 zu sehen.“ Die Mischung mache es – sie erstrecke sich von der Geschichte bis in die Gegenwart. „Wir sind allen Autorinnen und Autoren sehr dankbar“, sagt der Vorsitzende. Er selbst hat einiges zu dem Buch beigetragen. „Ich habe beispielsweise einen Volltreffer gehabt, als ich im Geheimem Staatsarchiv, Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem nach der Urkunde gefragt hatte, die die Stadt am 2. Juli 1873 erhalten hat. In dem Archiv ist sie tatsächlich im Original hinterlegt.“

Aber das Buch enthält noch weitere Erstveröffentlichungen: Beispielsweise eine Abbildung einer seltenen Medaille, eine zeitgenössische Niederschrift des Stadtbrandes von 1758, Akten aus dem hiesigen Stadtarchiv, beispielsweise Pläne des Stadtfriedhofs aus dem frühen 19. Jahrhundert oder der Bauplan des heutigen Hauses der Begegnung oder ein Querschnitt durch die Berliner Straße, aus dem die historische Entwicklung dieser Straße ab dem Ende des 18. Jahrhunderts hervorgeht.

„Auch die Kunst hat ihren Weg ins Buch gefunden“, sagt Margret Wischow. „Ein Kapitel widmet sich den Kunstausstellungen, eines der Artothek, die es leider nicht mehr gibt und eines dem Theater.“ Auf einer Abbildung ist der Berliner Schauspieler Götz George zu sehen, wie er am Vorhang der Bühne etwas näht, kurz vor der Aufführung des Theaterstücks „Platonow“ am 10. März 1990; auf einem anderen Foto macht sich der Schauspieler Herbert Hermann fit mit einem Handstand auf der Treppe zur Bühne.

„In dem Band gibt es also jede Menge zu entdecken“, sagt Volker Ernst. „Bilder, Karten, Fotos und Zeichnungen und jede Menge Informationen. Wir freuen uns über das Sponsoring durch Firmen und Institutionen, ohne die das Buch nicht gedruckt worden wäre.“ Es ist im Herder-Verlag erschienen und kostet 32,50 Euro.

ISBN-Nummer: 978-3-947779-43-7.

Veranstaltung

Am 5. Mai wird „Stadtjubiläum 2023 – 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Und zwar von 16 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Markt 4. Das Buch hat 384 Seiten, kostet 32,50 Euro, ist im Herder-Verlag erschienen und ab 6. Mai im Buchhandel erhältlich.

Kommentar von Susanne Koch: Schatz ist entstanden

© Christian Beier

Mit dem Buch „Stadtjubiläum 2023 – 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ ist ein Schatz entstanden. Ein Schatz zum Lesen, zum Schmökern, zum Bilder gucken und vor allem zum Lernen über viele Aspekte dieser Stadt. Auf den 384 Seiten sind 454 Abbildungen zu sehen. 22 Autorinnen und Autoren haben mitgewirkt. Es gab ein Korrektoren-Team unter der Leitung von Margret Wirschow.

Volker Ernst hat das Layout in Eigenarbeit gemacht und dadurch dem Projekt eine Menge Geld gespart., die Hälfte der Produktionskosten. Junge können sich mit alter Industriegeschichte auseinandersetzen, Alte werden sich sicher über manches Foto freuen und ihnen werden selber wieder Geschichten einfallen. Hoffentlich zum Weitererzählen. Hinter diesem Buchprojekt steckt eine Menge geleisteter Arbeit, die meiste davon ehrenamtlich. Und das gibt dem gut gebundenen Buch, sogar mit Lesebändchen, noch einen besonderen Aspekt.