BEW warnt vor dreisten Betrügern

Im Haus werden dann angebliche energetische Mängel an der Immobilie aufgedeckt und die Kunden zur Unterschrift einer kostspieligen Sanierung genötigt. Die BEW warnt vor dieser Betrugsmasche. Mitarbeiter der BEW sowie Mitarbeiter der Partnerfirmen wie die ESK, die zur Erfassung der Gasgeräte im Zuge der Erdgasumstellung durch BEW beauftragt sind, können sich stets durch die Mitarbeiterausweise ausweisen und durch einen PIN legitimieren. Dieser PIN wird den betroffenen Haushalten in einem gesonderten Terminankündigungsschreiben mitgeteilt. Mitarbeiter der BEW werden in keinem Fall Kunden zu einem sofortigen Vertragsabschluss an der Haustüre oder am Telefon drängen, heißt es in einem Schreiben.