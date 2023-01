BEW informiert zu Solaranlagen

Die Stadt Wipperfürth und die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) laden für den 1. Februar, 18 Uhr in die Alte Drahtzieherei in Wipperfürth zu einem Photovoltaik-Infoabend ein.

Begrüßt werden die Gäste durch Bürgermeisterin Anne Loth und BEW-Geschäftsführer Jens Langner. Zu Beginn wird es einen Vortrag von Florian Bublies von der Verbraucherzentrale NRW über Photovoltaik (PV) und die Fördermöglichkeiten geben, die BEW wird zu Themen wie Balkon-PV, Mieterstrom, Notstromversorgung und mehr informieren.

Christian Moosbrugger von der Firma Solaris wird über den Anlagenbau aus der Sicht eines Solateurs berichten. Im Anschluss an die drei Vorträge haben Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich an Ständen zu informieren. Sehr erfolgreich war im letzten Jahr schon der PV-Infoabend in Wermelskirchen. Wer den Termin verpasst hat, ist auch in Wipperfürth willkommen. -acs-