Betrugsabsicht nicht beweisbar

25-Jähriger hatte Vorkasse und einen Oldtimer-Motor „aus den Augen verloren“.

Von Bernd Geisler

Mit seinem Hobby Geld zu verdienen bedeutet nicht, leichtfertig mit dem Geld seiner Kunden umzugehen. Diese Belehrung bekam jetzt ein 25-jähriger Mann. Das Amtsgericht Wermelskirchen verhandelte gegen ihn wegen Betruges.

Der arbeitslose junge Mann hatte sich in Kleinanzeigen im Internet als Fachmann für die Reparatur von Motoren angeboten, die in Oldtimermopeds verbaut waren. Ein Kunde zeigte daraufhin Interesse. Um mit der Arbeit an einem Motor zu beginnen, hatte der Angeklagte allerdings 700 Euro „Vorkasse“ von seinem Kunden verlangt. Er bekam das Geld – und begann auch tatsächlich damit, den Motor zu zerlegen.

Weil Ersatzteile fehlten, bräuchte er noch mehr Geld

Doch dann begannen Probleme: Notwendige Ersatzteile fehlten, hieß es. Um sie einkaufen zu können, forderte er erneut 180 Euro von seinem Kunden. Doch der Kunde wollte nicht mehr zahlen – und verlangte stattdessen seine ursprünglich gezahlten 700 Euro und auch den Motor wieder zurück. „Und ab diesem Zeitpunkt ist alles schief gelaufen“, sagte der Angeklagte selbst bei der Verhandlung. Wegen seines Umzugs habe er „die ganze Sache dann aus den Augen verloren“.

Das Endresultat: Der Kunde bekam weder sein Geld noch den Motor wieder zurück. Er erstattete daher Anzeige gegen den 25-Jährigen wegen Betruges. Der Verteidiger des Angeklagten versicherte in der Verhandlung, dass sein Mandant den Schaden des Kunden auf jeden Fall wiedergutmachen wolle. Und: Eine Betrugsabsicht habe bei ihm in keiner Weise vorgelegen.

Das allerdings konnte das Gericht nicht so uneingeschränkt nachvollziehen. Denn der Angeklagte war bereits vorher schon öfters wegen desselben Deliktes aufgefallen. Allerdings waren bisher sämtliche einschlägigen Verfahren gegen ihn eingestellt worden.

Hätte sein Mandant eine Betrugsabsicht gehabt, hätte er doch gar nicht erst mit dem Zerlegen des Motors begonnen, argumentierte der Rechtsanwalt.

Der Anwalt plädierte weiter: Man dürfe hier nicht aufgrund der vorliegenden Tatsachen einen nachträglichen Rückschluss auf das Geschehen ziehen. Außerdem habe sein Mandant dieses Hobby beendet, da er mittlerweile eine Arbeitsstelle bekommen habe, die ihn zeitlich stark in Anspruch nehme.

Richter, Staatsanwalt und Verteidiger einigten sich schließlich auf die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage: Der Angeklagte muss 700 Euro an seinen Kunden bezahlen. Mit dem fristgerechten Eingang des Geldes beim Geschädigten ist dieser Fall für den Angeklagten dann beendet.

