Betrug: Seniorin verrät Konto-Kennwort

Vermeintliche Bank-Mitarbeiter führten Wermelskirchenerin hinters Licht.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Am Freitag ist eine 71-jährige Seniorin aus Wermelskirchen von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter ihrer Hausbank telefonisch kontaktiert. worden. Das teilte die Polizei Bergisch Gladbach erst am Montag mit. Laut Angaben der Frau habe die im Telefon-Display angezeigte Rufnummer offenbar mit der ihrer Bank übereingestimmt.

Der vermeintliche Bank–Mitarbeiter habe der Frau gegenüber angegeben, dass insgesamt drei Echtzeitüberweisungen bevorständen, die nicht legal seien und dementsprechend sofort gestoppt werden müssten. Um dies durchzuführen, sollte die 71-Jährige laut Polizeimeldung über ihr Online-Banking ihr Kennwort eingeben, um das Konto für den Anrufer freizugeben.

Anrufer konntePersonalien benennen

Da der Anrufer offenbar auf Rückfragen der Seniorin sämtliche Personalien und letzte Abbuchungen von ihrem Konto richtig benennen konnte, folgte die Wermelskirchenerin seinen Anweisungen und gab insgesamt dreimal ihr Kennwort ein.

Nach dem Telefonat kontaktierte sie von sich aus noch einmal die Bank, um sicherzugehen, dass ihr Handeln richtig gewesen war. Der Bankmitarbeiter gab jedoch an, dass es sich keineswegs um einen echten Mitarbeiter ihrer Bank gehandelt habe. Weiterhin erklärte er der Seniorin, dass Mitarbeiter der Bank ihre Kunden niemals telefonisch in solch einer Angelegenheit kontaktieren und einen Zugriff auf das Konto verlangen würden. Ob und in welcher Höhe nun eine Abbuchung stattgefunden hat, konnte noch nicht ermittelt werden. Laut Angaben der Wermelskirchenerin gab der falsche Bankmitarbeiter lediglich an, dass es sich bei zwei der drei Echtzeitüberweisungen um einen Betrag von insgesamt 15 000 Euro handeln würde.