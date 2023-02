Betrüger schocken Opfer am Telefon

Die Serie der kriminellen Maschen reißt im Rheinisch-Bergischen Kreis nicht ab.

Wermelskirchen. Die Serie der Betrugsfälle reißt im Rheinisch-Bergischen Kreis nicht ab. So berichtet die Kreispolizei, dass am Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Februar, sogar fünf Anzeigen bezüglich versuchter Betrugsdelikte eingegangen seien.

In allen Fällen hätten die Geschädigten sogenannte Schockanrufe erhalten. Dabei würden die Anrufer meist behaupten, von Polizei oder Staatsanwaltschaft zu sein und ihren Opfern berichten, dass deren Töchter oder Söhne beispielsweise einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und sich nun auf einer Polizeiwache befinden würden.

Drei Burscheider und eine Wermelskirchenerin sind Opfer

„Perfiderweise sind im Hintergrund tatsächlich oft weinende Personen zu hören, um die Geschichte noch glaubhafter erscheinen zu lassen“, beschreibt die Polizei das Vorgehen. Dann würde von dem Anrufer eine hohe Kaution für die Freilassung der Tochter oder des Sohnes gefordert.

So auch geschehen bei einer 74-jährigen Rösratherin, einer 60- und einer 61-jährigen Burscheiderin, einem 73-jährigen Burscheider und einer 65-jährigen Wermelskirchenerin. In diesen Fällen seien von den Tätern Kautionen in Höhe von mittleren bis hohen fünfstelligen Summen gefordert worden. Glücklicherweise sei aber niemand auf den Betrug hereingefallen.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor dieser und vor ähnlichen Betrugsmaschen. Misstrauen sei angesagt, vor allem wenn von einer Notlage, welcher Art auch immer, die Rede sei.

Betroffene sollten sie Geld überweisen und sich bei Angehörigen rückversichern, indem sie diese unter den bekannten Rufnummern kontaktieren.

Bei Fragen berät unter Tel. (0 22 02) 20 5-4 44 das z Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz.