Betroffen sind letztlich wir alle

In der Gesundheitsbranche muss Umdenken her, findet WGA-Redakteurin Anja Carolina Siebel. Beobachtet man das Stadtbild, sind die Gründe, weshalb die Apotheker am Mittwoch streikten, offensichtlich. Denn für die Gesundheitsversorgung sind die, ebenso wie das Klinikum unabdinglich.

Niemand weiß vermutlich so recht, wer oder was die berüchtigte Büchse der Pandora eigentlich geöffnet hat, durch die sich die Lage im Gesundheitswesen nun zuspitzt: In den Apotheken fehlen aufgrund von Lieferengpässen Medikamente, der Bürokratiewust steigt unaufhörlich an, Energiekosten in den Kliniken und anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen können nicht, wie in anderen Branchen, auf Patienten umgelegt werden. Somit drohen Schließungen.

Fakt ist: Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Energiekostensteigerungen hat etliche Konsequenzen. Angedeutet haben sich die genannten Krisen allerdings– wenn auch sehr leise – schon länger. Die Apotheker deuten an, dass der bürokratische Aufwand durch die Krankenkassen schon seit Jahren stetig ansteigt. Und dass die Pharmazeuten deshalb nicht mehr so für ihre Kunden da sein können, wie sie sich das wünschen. Zudem möchte aufgrund der erschwerten Bedingungen schlicht niemand mehr den Job machen. Das hat zur Folge, dass Pharmazeuten keine Nachfolger finden und mehr und mehr Apotheken schließen. In Wermelskirchen war das zuletzt auch der Fall. Die Adler- und die Schwanen-Apotheke gibt es nicht mehr.

Bei den Kliniken sieht es nicht besser aus. Sie klagen über immens steigende Energiekosten, die bereits zu Insolvenzen kleinerer Häuser geführt haben. Die übrigen schlagen jetzt Alarm, inklusive des Krankenhauses Wermelskirchen und der Kliniken in Bergisch Gladbach und Oberberg. Die Luft wird dünner, das ist deutlich spürbar. Würde das Krankenhaus in Wermelskirchen schließen müssen, wäre das ein herber Verlust. Nicht nur für die Wermelskirchener, denn die hervorragende medizinische Versorgung und die familiäre Atmosphäre in der Klinik haben sich bis in die benachbarte Region positiv herumgesprochen.

Das Entscheidende: Die Proteste im Gesundheitswesen gehen nicht nur jene an, die da protestieren. Sondern vielmehr sollte man es so sehen, dass jene, die da protestieren, es für uns alle tun. Grundloses Jaulen ist der Protest also sicher nicht. Schließungen von Apotheken und Krankenhäusern, Lieferengpässe bei – zum Teil lebenswichtigen – Medikamenten und generell Einschränkungen im Gesundheitswesen sind Hürden, die letztlich jede und jeder von uns zu überwinden hat. Und wenn es um die eigene Gesundheit geht, sind solche einschneidenden Restriktionen immer existenziell.

