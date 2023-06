Beste Bedingungen beim Sommerturnier in Dhünn

RFV-Reiter feiern auf heimischer Anlage viele Erfolge.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Seinen jährlichen Heimat-Wettkampf als Ausrichter nennt der Reit- und Fahrverein (RFV) Dhünn traditionell Sommerturnier. Und diesen Namen hatte das dreitägige Turnier mit Spring- und Dressurprüfungen das zweite Jahr in Folge auch verdient. Genau wie schon in 2022 herrschte Sonnenwetter, so dass die aufgestellten Pavillons besonders für die Zuschauer zu gerngesehenen Schattenspendern wurden.

Um auf dem Reitplatz, der im Frühjahr 2022 saniert wurde, für gute Bedingungen zu sorgen, mussten die RFV-Aktiven den Sand-Untergrund immer wieder anfeuchten. „Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war durchweg positiv – alle haben die Bedingungen, die für den Reitsport nun einmal wichtig sind, gelobt, womit sich unser Aufwand auf jeden Fall gelohnt hat“, resümierte die RFV-Vorsitzende Mailin Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 30-Jährige zeigte sich nicht nur mit dem Gelingen des Sommerturniers zufrieden, sondern auch mit den Resultaten der RFV-Reiter auf heimischem Platz: „Wir konnten super viele Erfolge aus den eigenen Reihen verzeichnen – auffallend viele Siege und Schleifen sicherten sich die Teilnehmer des RFV.“ Was die RFV-Vorsitzende nicht minder auffällig fand: „Viel Nachwuchs war bei unserem Sommerturnier mit von der Partie.“

Zahl der Turnierteilnehmer geht derzeit zurück

Allein in der Führzügelklasse, bei der vier- bis zehnjährige Kinder an den Start gehen, habe es 20 Teilnehmer gegeben: „Das ist überdurchschnittlich.“ Wie Mailin Schmidt bilanzierte, habe es in den insgesamt 28 Prüfungen – die Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L, die die 29. Prüfung des Turniers gewesen wäre, musste aufgrund von zu wenigen Nennungen abgesagt werden – gut 350 Starts gegeben. Dabei treten manche Reiter bei mehreren Prüfungen bzw. mit unterschiedlichen Pferden an. „Die Zahl der Turnierteilnehmer geht derzeit leider zurück. Das beobachten aber alle Vereine, die Turniere ausrichten“, erläuterte Mailin Schmidt, die beim Sommerturnier selbst auch bei zwei Prüfungen ritt.

Dieser Negativtrend sinkender Turnierteilnehmerzahlen habe sich seit den Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingestellt, sagte die RFV-Vorsitzende. Als positives Signal wertete Mailin Schmidt die Kinder, die an den Nachwuchswettbewerben teilnahmen und besagten Trend in Zukunft umkehren könnten. Sie lockten am dritten Turniertag besonders viele Zuschauer auf die Reitanlage in Dhünn-Neuenhaus.

