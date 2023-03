Bernd Weiß gab dem VVV ein Gesicht

Nach 45 Jahren als Geschäftsführer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins hat er sein Amt niedergelegt.

Von Theresa Demski

Bernd Weiß blättert durch den alten Band mit Niederschriften. In sorgfältiger Handschrift sind auf dem leicht vergilbten Papier die Diskussionen und Entscheidungen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Wermelskirchen in den 1970er Jahren aufgeführt. Schon die Teilnehmerliste ringt Bernd Weiß ein leises Lächeln ab.

Der Bürgermeister, der Bahnhofsvorsteher, der Leiter des Postamts, der Vorsitzende des Einzelhandels, der Leiter der Polizeistation: Zur Vorstandsversammlung kamen die hohen Tiere der Stadt Wermelskirchen. „Wir haben uns immer in der Delling getroffen“, erinnert sich Bernd Weiß. Die Vorstandsversammlung begann mit einem kleinen Gespräch auf dem Friedhof am Grab eines ehemaligen Vorsitzenden, anschließend trafen sich die Herren bei einer Bergischen Kaffeetafel zur Beratung. „Der erste war immer der Postamtsleiter“, erzählt Bernd Weiß, „er ging zu Fuß in die Delling und erwartete uns dort schon.“ Bernd Weiß schüttelt lächelnd den Kopf und blättert weiter. „Tolle Zeiten“, murmelt er.

Der Verkehrsverein widmete sich damals noch vor allem dem Thema Fremdenverkehr. Und auch deswegen waren die Institutionen der Stadt – und nicht zuletzt das Rathaus selbst – auch so engagiert im Verein. Wie würde man die Touristen nach Wermelskirchen holen können? Was brauchte eine Stadt im Bergischen, um als Ausflugsort zu funktionieren? Auch Bernd Weiß trat seinen Posten als Geschäftsführer des damaligen Verkehrsvereins 1977 vor allem deswegen an, weil die städtische Verwaltung das so vorsah. Als junger Leiter des Hauptamtes wurde ihm der Posten angetragen – und Bernd Weiß übernahm gerne. Die Mitgliedschaft im VVV hatte er damals längst abgeschlossen. Die Zukunft seiner Stadt lag ihm am Herzen.

Es waren allerdings auch die Zeiten, in denen der Verein seine erste große Veränderung mitmachte: Um weiter als gemeinnützig anerkannt zu werden, musste man sich von dem liebgewonnen Thema „Fremdenverkehr“ verabschieden. Dieser Bereich zähle als Wirtschaftsförderung, befand das Finanzamt und sei deswegen nicht gemeinnützig. Aber genau das wollte der Verein sein und widmete sich künftig als Verkehrs- und Verschönerungsverein anderen Themen.

Bernd Weiß blättert inzwischen weiter und erreicht die 1980er Jahre: „Mehr Grün und mehr Blumen“, steht hier als Wunsch des Vorstands notiert. Inzwischen gehören Vertreter des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) und des Forsts zum Vorstand. „Manche Themen haben sich bis heute nicht verändert“, sagt der 78-Jährige lächelnd. Und auch viele der Aktionen seien für ihn in den vergangenen Jahrzehnten Routine geworden, etwa die Aktion „Saubere Stadt“. Heute zieht Weiß einen Ordner aus dem Schreibtisch und kann auf die Unterlagen aus mehr als 40 Jahren zurückgreifen. Bänke und Wanderwege? Unzählige von ihnen hat Bernd Weiß in den vergangenen Jahrzehnten gesehen und repariert.

Bernd Weiß kann sich beruhigt aus dem Amt zurückziehen

Es sei nicht zu unterschätzen, welche Arbeit die Ehrenamtlichen hinter den Kulissen leisten. Inzwischen haben nämlich die Direktoren und Amtsleiter Platz gemacht für Freiwillige: Viele Ehrenamtliche setzen sich seit langem für die Arbeit des Verkehrs- und Verschönerungsvereins ein. Und auf sie zählt Bernd Weiß auch in der Zukunft: „Es ist gar nicht so schwer, die Geschäftsführung nach all den Jahren jetzt abzugeben“, meint er, „der Verein ist in guten Händen.“

Im vergangenen Jahr hat Dankmar Stolz den Vereinsvorsitz übernommen, bei der Versammlung in der vergangenen Woche wurde Gerd Simon zum neuen Geschäftsführer gewählt. „Und auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und mit der Stadt funktioniert“, erklärt Bernd Weiß zufrieden. Ein Jahr hat er sich und dem neuen Geschäftsführer für die Übergabe eingeräumt. Danach will er in die zweite Reihe treten – aber weitermachen. „Es ist mir immer darum gegangen, mich für diese Stadt und ihre Menschen einzusetzen“, sagt er. Künftig wechselt er eben die Seite: Dann zieht er sich bei der Aktion „Saubere Stadt“ die Weste über und greift zur Sammelzange.

Digitalisierung

Im vergangenen Jahr wurden alle Bänke und Schutzhütten in einem digitalen Register verfasst. Künftig sollen die Informationen mit einer Karte verknüpft werden. Neben einer neuen Webseite, gibt es nun auch einen Facebook-Auftritt und ein neues Logo des Vereins.

www.vvv-wermelskirchen.de