Berliner Rapper besucht Sekundarschule

Tour „Youthnited“ möchte Schüler stark machen:

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. „Zugabe, Zugabe, Zugabe!“, schallt es von allen Seiten, als Lorenzo Di Martino auf der Bühne auf dem Schulhof seinen letzten Deutsch-Rap vorgetragen hat. Die Kinder und Jugendlichen müssen noch nicht ganz auf ihn verzichten. Denn beim nächsten Stück rappen Lorenzo Di Martino und Jacksay-Free aus der Schweiz zusammen.

Vorher hatten die Musiker ab 9 Uhr ihre Zeit in Schulklassen verbracht, in den siebten, achten und neunten Schuljahren der Sekundarschule in Wermelskirchen. „Das hier ist eine coole Schule“, sagt Jack, einer der drei Musiker von Jacksay-Free. „Hier sind sehr motivierte Kinder.“ Für Jack, Timo und Stefan aus Bern, Thun und Zürich ist es bereits das dritte Mal, das sie mit auf Tour gehen. „Die Schultour ist ein Highlight für uns“, betont Jack. „Es ist etwas ganz anderes als unsere sonstigen Konzerte, die wir in Deutschland und der Schweiz geben.“

In der zweiten Stunde geht der Rapper Lorenzo Di Martino mit dem Kurs Darstellen und Gestalten der neunten Jahrgangsstufe mit. Die Pädagogin Annemie Clevenbergh führt die Klasse in den Kunstraum im oberen Geschoss. Mit dabei ist auch Angie Frowein vom Juca-Team. Und auch Jörg Uwe Hinterholzer geht mit. Er ist später technisch zuständig für die Bühne. „Ich freue mich, euch allen die Hand zu schütteln“, sagt Lorenzo Di Martino. Und gibt jedem, der den Kursraum betritt, die Hand. „Ich finde es gut, euch alle zu begrüßen, und ich will euch damit meine Anerkennung zeigen.“ Der Deutsch-Rapper findet es cool, Kinder und Jugendliche stark zu machen. „Jeder Mensch ist das, was er ist, ihr seid schön und gut so.“ Menschen seien stark, wenn sie Herz zeigen würden.

Vanille-Eis, Schokolade, Mango, aber auch Himmelblau und Drachenblut werden als liebste Eissorten genannt. Fatimah liebt deutschen Rap und arabische Musik, Jasmina hört viele Musikrichtungen gerne und Anna-Maria alles, was ihr gefällt. Die Antwort „Phonk“ von Sebastian lässt den Rapper aufhorchen. „Kennt ihr eine Gruppe, die das spielt?“, fragt er und bekommt die Antwort „Methamorphosis“. „Das kannte ich bisher nicht“, sagt Lorenzo Di Martino. „Das ist echt cool“, sagt er, als er das Stück abspielt.

Anschließend haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fatimah meldet sich und fragt: „Was bedeutet Löwenherz auf Ihrem T-Shirt?“ Und der Rapper antwortet: „Menschen sind stark, wenn sie ihr Herz zeigen, sie sind stark, wenn sie Schwäche zeigen. Es heißt, Männer dürfen nicht weinen. Ich finde das aber stark.“ Die Gesellschaft müsse sich ändern. „Wir müssen aufhören, andere zu unterdrücken, uns über sie lustig zu machen. Es ist stark, den Nächsten zu lieben.“ Er persönlich habe zu Gott gefunden. „Ich bin Christ. Ich glaube an Gott. Und Gott ist mein Löwenpapa.“

Zur Musik sei er erst später gekommen. „Ich hatte nicht geplant, Musiker zu werden.“ Sein erster Song sei erschienen, als er 21, 22 Jahre alt war. „Ich habe drei Jahre daran geschrieben.“ Der Rapper erzählt den Jugendlichen, dass er in seinem Leben zuerst Mist gebaut hatte. „Meine Mutter sagt dazu, du hast dich selbst gebaut“, sagt Fatimah. „Es ist schwierig, dass vom Arabische ins Deutsche zu übersetzen.“ Auch zum Abschied schüttelt der Rapper allen einzeln die Hand. Er sagt: „Wir sehen uns gleich auf dem Schulhof bei unserem kleinen Konzert.“

Und tatsächlich: Sie sind alle da und tanzen in der Sonne mit. „Es war ein gelungener Vormittag“, sagt Lehrerin Annemie Clevenbergh. „Es hat allen gut getan.“

Jugendfestival

Den Abschluss der Schultour bildet das Festival Hautnah, das vom 8. bis zum 11. Juni, jeweils ab 17 Uhr, auf dem Gelände des Hofs Kuhler Heide 1 stattfindet. Vom Busbahnhof in Wermelskirchen wird es einen Shuttle-Transport geben. Auf dem Festival spielen 15 Musiker und Bands. Es gibt die Möglichkeit, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, zudem gibt es Leckereien und Getränke. Die Schultour und das Festival werden von Leader Bergisches Wasserland gesponsert.

www.youthnited.de

Kommentar von Susanne Koch: Eine gelungene Tour

Die Musiker haben es drauf: Sie wissen, wie sie die Kids und Jugendlichen ansprechen müssen. Und an der Sekundarschule erreichen die Musiker die Kids. Dass die Schultour Jahr für Jahr vom Juca-Jugendcafé organisiert wird, ist ein Geschenk für Wermelskirchen und die Region.

Und zum Abschluss gibt es in der kommenden Woche – vom 8. bis zum 11. Juni, jeweils ab 17 Uhr – das Festival „Hautnah“. Viele Kids und Jugendliche bekommen so die Gelegenheit, ausgelassen zu feiern, ohne durch Alkohol und Drogen zum Unsinn verführt zu werden.

Die Schultour und das Festival sind weiche Waffen gegen diese beiden schlimmen Feinde, die im Laufe der Zeit viele Menschen von der Bahn ablenken und kaputt machen. Und dazu gibt es jede Menge Spaß, die Möglichkeit, Jugendliche von anderen Schulen kennenzulernen. Und vielleicht geht anschließend auch noch der eine oder andere ins Jugendcafé am Markt.