Beratung für Frauen vor Ort

Außensprechstunde

Wermelskirchen. Zur Außensprechstunde kommt die Allgemeine Frauenberatungsstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises „Frauen stärken Frauen“ am Dienstag, 15. August, nach Wermelskirchen. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 02202- 45112 oder per E-Mail: frauenberatungsstelle-bgl@t-online.de

Ort und Uhrzeit werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Sprechstunde ist kostenfrei. Außerdem lädt die Frauenberatungsstelle zu einem Rechtsinformationsabend für Frauen zum Thema Trennung/Scheidung ein: am Dienstag, 18. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr in den Vereinsräumen, Hauptstraße 155, in Bergisch Gladbach. Kosten: zehn Euro. Anmeldung unter Tel. 02202-45112. -sng-