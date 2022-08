Beratung bei Fragen rund um Energie

Experten geben Tipps

Am 2. und 3. September finden im Foyer des Kreishauses Heidkamp, Am Rübezahlwald 7 in Bergisch Gladbach, gemeinsam mit dem Bergischen Energiekompetenzzentrum metabolon und der Verbraucherzentrale NRW kostenlose Energie-Initialberatungen statt.