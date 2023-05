Toller Erfolg in Neubrandenburg.

Wermelskirchen. Der Wermelskichener Ben Musaeus ist Deutscher ID-Judo-Meister. Fünf Jahre nach dem der „Judo-Bär“, der für den Hückeswagener Judoclub „Mifune“ startet, den Vize-Meistertitel in 2018 erkämpfte, konnte er sich den „krönenden“ Titel in Neubrandenburg holen. Dorthin reiste der NRW-ID-Judokader am Freitag, 12. Mai, mit 22 Sportlern. Mit dabei Ben Musaeus, der erst Ende April den Landeseinzelmeistertitel gewann. Kämpfer aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Sachsen, Belgien und Holland gingen an den Start.

Mit Kämpfen gegen einen Judoka aus Hessen und einen Judoka aus Bayern, der normalerweise in einer höheren Wettkampfklasse WK1 startet und gegen den Ben Musaeus die letzten beiden Kämpfe verlor, waren die Chancen ins Halbfinale zu kommen nicht besonders aussichtsreich.

Im ersten Kampf gegen den Judoka aus Hessen musste Ben Musaeus all seine Kampferfahrung abrufen, um nicht sofort das Turnier abhaken zu müssen. Der zweite Kampf gegen den Kontrahenten aus Bayern, der die letzten beiden Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte, wurde es noch deutlich enger. Der Kampf ging über die volle Kampfzeit, da keiner der beiden Sportler eine Entscheidung durch eine Wertung für sich erkämpfen konnte, so dass der Kampfrichter den Kampf entscheiden musste. Durch die höhere Aktivität und den intensiveren Kampfstil gewann Ben Musaeus diesen wichtigen Kampf und zog damit in das Finale am Nachmittag ein.

Im Endkampf wartete der Kaderkollege Valentin Freitag von TGSV Leverkusen auf den „Jubobären“. Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Kampf gelang es Ben Musaeus kurz vor Ablauf der Kampfzeit mit einer seiner Lieblingstechniken, einem Schulterwurf (Seoi nage), seinen Gegner entscheidend auf die Matte zu werfen.

Ben und sein Vater Jörg Musaeus, der als Betreuer und Fahrer eines Mannschaftsbusses den Kader begleitet hat, nehmen nun das nächste große ID-Judo-Ereignis, die „Global Games“ im französischen Vichy – die ID-Judo-Weltmeisterschaften ins Visier. sng