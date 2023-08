Beliebte Konzertreihe in und an der Stadtkirche startet

Gaby Goldberg & Friends machen heute den Anfang.

Wermelskirchen. Es ist wieder Zeit für die beliebte Sommer-Serenade an und in der Stadtkirche am Markt. Dazu lädt auch in diesem Jahr das Fundraisingteam der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen ein. Den Auftakt macht am heutigen Samstag Gaby Goldberg & Friends mit Jazz vom Feinsten, verspricht das Fundraisingteam.

Gaby Goldberg arbeitet seit vielen Jahren als professionelle Sängerin. Dazu gehören Tourneen mit nationalen und internationalen Künstlern, Auftritte sowohl im Popbereich – wie bei Pop Meets Klassik 2018 des WDR –, als auch im Jazz beim legendären Jazzfestival in Montreux anlässlich des 75. Geburtstag von Quincy Jones. Sie war viele Jahre festes Mitglied der Paul Kuhn Band, heißt es in der Ankündigung.

Bereits 2020 hatte Goldberg in der Stadtkirche das Publikum mit ihrer wundervoll weichen Stimme und weltbekannten Jazzstandards („Fly me to the moon“ oder „It has to be you“) begeistert. Mit dabei als „Friend“ ist am Samstag auch Martin Sasse am Klavier. Der 55-Jährige hat im Laufe seiner Bühnenkarriere mit nahezu allen Legenden im internationalen Jazz zusammengearbeitet und zählt lange schon selbst zu den herausragenden Jazz-Pianisten in Europa. Er hat zehn Alben unter eigenem Namen veröffentlicht und spielt als Gast auf zahllosen Aufnahmen und bei Konzerten weltweit. Legenden des Jazz prägen und prägten seinen Weg, darunter Al Foster, Jimmy Cobb, Steve Grossman und Lee Konitz.

Zwei weitere Konzerte am 12. und 19. August

Weitere Unterstützung erhält Gaby Goldberg von Paul G. Ulrich am Bass. Er studierte das Spielen des Kontrabasses in Köln, Hamburg und New York. Seit 1986 lebt und arbeitet er als freiberuflicher Musiker in Köln. Als Künstlerbegleitung tourte er durch Europa und die USA. Er war Mitglied des Paul Kuhn Trios, mit dem er zwölf Jahre unterwegs war. Außerdem spielte Ulrich mit Musikern wie Benny Bailey, Bill Ramsey, Hugo Strasser, Jiggs Whigham und vielen anderen.

Ein weiterer „Friend“ ist Marcel Wasserfuhr. Der gebürtige Wipperfürther studierte an der Musikhochschule Köln im Jazz-Seminar Schlagzeug bei Keith Copeland und Michael Küttner und anschließend für ein Jahr an der Long Island University in Brooklyn/New York unter anderem bei Ralph Peterson und Kim Plainfield.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Stadtkirche Wermelskirchen, Markt 5, statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Außerdem stehen kleine Snacks und leckere Getränke für die Besucher bereit.

Und das sind die weiteren Konzerte in der Reihe Sommer-Serenade: Am Samstag, 12. August, um 19.30 Uhr gibt es Irish Folk mit Fragile Matt – bei schönem Wetter draußen im Kirchhof. Und am Samstag, 19. August, um 19.30 Uhr geht es dann von der Romantik bis zur Gegenwart. Die Besucher können sich auf Werke für Klarinette und Klavier mit Frederike Roth und Frank Zabel in der Stadtkirche freuen.fbu

www.wir-fuer-ekwk.de