Beim Trassenfest werden historische Räder gezeigt

Am 4. Juni ist die Radevormwalder IG Bismarck mit Ausstellungsexponaten dabei.

Diesen Termin sollten sich Radfahrfans im Kalender eintragen: Am Sonntag, 4. Juni, findet von 11 bis 17 Uhr wieder das Trassenfest auf dem Lidl-Parkplatz an der Thomas-Mann-Straße statt. Anlässlich des Stadtjubiläums – Wermelskirchen hat vor 150 Jahren die Stadtrechte verliehen bekommen – können Besucher des Trassenfestes auf eine Zeitreise gehen.

Denn: Die IG Bismarck-Zweiräder, die in Radevormwald ein Zweirad-Museum unterhält, stellt historische Exponate auf dem Veranstaltungsgelände aus.

Stadt bietet kostenloses Pedelec-Training an

Ende 2022 wurde das „lebendige Bismarck Zweirad-Museum“ in den ehemaligen Räumen der Bismarck Zweirad-Werke an der Leimholer Straße in Rade wieder zum Leben erweckt. Einige der dort ausgestellten 100 Exponate können beim Trassenfest in Wermelskirchen bestaunt werden.

Von 11 bis 17 Uhr ist am Sonntag. 4. Juni, auf dem Lidl-Parkplatz außerdem ein Bühnenprogramm mit Livemusik sowie tänzerischen Darbietungen geplant, kündigt die Stadtverwaltung an: „Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt, die sich an zahlreichen Ständen rund ums Thema Radfahren und weiteren gesundheitlichen Themen informieren können.“ Im Rahmen des Trassenfestes bietet die Stadt auch ein kostenloses Pedelec-Training am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis etwa 13 Uhr auf dem Außengelände von Autohaus Hildebrandt, Berliner Straße 95 a, an. Anmeldungen nimmt die Demografiebeauftragte der Stadtverwaltung, Christiane Beyer, per E-Mail an c.beyer@wermelskirchen.de oder unter ☏ Tel. (02196) 710-539 entgegen.

Abgestimmt auf die Fähigkeiten der Teilnehmer werden dabei in der Gruppe verschiedene Übungen ausprobiert und dabei die Effekte der höheren Geschwindigkeiten mit dem Pedelec demonstriert. Trainiert wird auf einem sicheren Parcours. Das Projekt „Fit mit dem Pedelec“ ist ein gemeinschaftliches Projekt des Zukunftsnetzwerkes Mobilität NRW und der Landesverkehrswacht NRW.

Wer alle historischen Fahrräder der Sammlung sehen möchte, kann das Bismarck Zweirad-Museum sonntags von 11 bis 17 Uhr besuchen. -sng-

www.ig-bismarck.de