Beim Singen sind alle willkommen

Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde treten am 21. Mai in der Stadtkirche auf.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Greta räumt die Notenzettel in ihre Tasche. Gerade ist die letzte Melodie des Nachmittags verstummt und die Achtjährige wirkt ganz zufrieden. „Singen ist einfach toll“, sagt sie dann, „man kann sogar dabei lächeln.“ Singen und Lächeln: Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die Gesangslehrerin Jutta Benedix für den Juniorchor im Gepäck hat. „Wir wollen Spaß haben beim Singen und das auch zeigen“, sagt sie.

Der achtjährigen Greta gelingt das schon bestens: Wenn sie sich mit ihren Mitstreiterinnen des Juniorchores aufstellt, dann beginnt sie automatisch zu lächeln. Und dann stimmt sie an: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun.“ Alle wippen mit, auch Erwachsene stimmen ein. Und es wirkt fast ein bisschen so, als könne der Zuhörer dem Lied das Lächeln der jungen Sänger anhören.

Wer die Kinder des Juniorchores nach ihrer Motivation fragt, jeden Mittwoch zur Probe ins Gemeindezentrum zu kommen, der erhält ganz eindeutige Antworten – wie von Greta. „Ich mag es, wenn meine Stimme richtig laut werden darf“, ergänzt die sechs Jahre alte Estella. Und Haley erzählt von den Schlagzeug-Stunden, die sie inzwischen nimmt. „Musik tut einfach gut“, erklärt sie. Und das Schönste beim Chor sei, dass sie nun sogar gemeinsam mit ihrer Freundin Ophelia Musik machen könne. Nur mit ihren Stimmen. „Das ist echt gut“, wirft Ophelia ein.

Jetzt suchen die Kinder des Juniorchores der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen projektbezogen noch weitere Unterstützung – für ein großes Konzert am 21. Mai. Dann stehen in der Wermelskirchener Stadtkirche gleich ganz viele junge und auch ältere Sänger auf der Bühne.

Die Kinderchöre der evangelischen Kindertagesstätten in der Wielstraße und im Heisterbusch singen mit. Einmal in der Woche ist Jutta Benedix bei den Kindergartenkindern zu Gast und singt mit ihnen. Jeweils 25 Kinder machen dann mit – laut und begeistert. Dazu kommen die jungen Sänger des Juniorchores – im Vorschul- und Grundschulalter. Und auch der Kämmerchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde singt mit. „Hier sind alle willkommen“, erklärt Jutta Benedix. Das Notenmaterial ist allerdings schon etwas anspruchsvoller.

Der Kämmerchenchor probt direkt nach dem Juniorchor jeden Mittwoch im Gemeindezentrum. Als Greta also gerade mit den Noten unter dem Arm das Haus verlässt, stimmt Kantor Andreas Pumpa schon die nächste Melodie für den Kämmerchenchor an. Es ist eine kleine Truppe, zu der auch Arwen Steinhaus und ihre Oma Erika gehören. Beide fühlen sich in den Reihen des Kämmerchenchores wohl und stimmen mit einem wissenden Blick in die Noten in die Melodie ein.

„Wir hatten uns gewünscht, dass in diesem Chor wirklich auch Familien zusammen singen können“, sagt Jutta Benedix. Kinder ab der weiterführenden Schule können hier mitmachen, nach oben sind keine Altersgrenzen gesetzt. „Wichtig ist vor allem die Begeisterung“, sagt Jutta Benedix.

Wer allerdings völlig ohne Vorkenntnisse kommt, braucht womöglich etwas Geduld, um reinzukommen. „Aber wir nehmen jeden mit“, betonen Andreas Pumpa und Jutta Benedix. Die geübten und professionellen Stimmen wie die von Sopranistin Veronika Madler haben hier genauso einen Platz wie Anfängerstimmen.

„Wir profitieren voneinander“, sagt Jutta Benedix. Vor jeder Probe des Kämmerchenchores wird eine Viertelstunde zur Stimmbildung eingeladen. Auch im Kämmerchenchor sind Sänger herzlich willkommen, die projektbezogen für das große Konzert im Mai mitproben wollen. „Um noch gemeinsam genug Probenzeit zu haben, wäre ein Einstieg bis Anfang März gut“, ergänzt Jutta Benedix – das gilt für die Kinder im Juniorchor genauso wie für alle Interessierten am Kämmerchenchor.

Beim großen Konzert singen die vier Chöre dann mal gemeinsam, mal alleine: Die Stadtkirche soll vor Melodien nur so brummen – es wird ein großes Publikum erwartet. Der Eintritt ist frei. Und nach der Musik gibt es Waffeln und Kuchen im Gemeindezentrum. Wer danach weiter in den Chören singen möchte, ist willkommen.

Hintergrund

Kinder: Der Juniorchor probt jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.15 Uhr unter der Leitung von Jutta Bendix. Kinder im Vorschulalter und im Grundschulalter können mitsingen.

Familie: Der Kämmerchenchor probt gleich im Anschluss – von 16.45 bis 18 Uhr unter der Leitung von Kantor Andreas Pumpa. Es ist immer eine kleine gemeinsame Sequenz mit dem Juniorchor vorgesehen. Willkommen sind Jugendliche ab der weiterführenden Schule und Erwachsene.