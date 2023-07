Beim Kulturrucksack werden Kinder kreativ

Kostenlose Angebote für 10- bis 14-Jährige.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Der Kulturrucksack will ein Phänomen ändern: Obwohl es in Nordrhein-Westfalen viele Theater, Museen, Konzerthäuser, Chöre, Tanzkompanien, Literaturhäuser, Kulturfestivals, Jugendzentren und soziokulturelle Zentren gibt, werden kaum kostenfreie, kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren gemacht – diese Altersklasse gehört offenkundig nicht zur klassischen Zielgruppe der Kulturszene.

Das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“ will das ändern – und die Kommunen Wermelskirchen, Burscheid, Kürten, Leichlingen und Odenthal schreiben sich dieses Ziel genauso auf die Fahnen. Gemeinsam haben sich die Städte erfolgreich um Fördergelder aus diesem Programm beworben.

Neben Projekten in den einzelnen Städten sollen auch städte- und gemeindeübergreifende Angebote geschaffen werden, die zur kulturellen Bildung der Kinder und Jugendlichen beitragen. Für das Gemeinschaftsprojekt wurde bereits eine Broschüre erstellt, in der alle Angebote des „Kulturrucksacks NRW“ in den fünf Rhein-Berg-Kommunen aufgelistet sind. Diese Broschüre wird auf der Website der Stadt Wermelskirchen unter www.wermelskirchen.de und auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Ein Teil der Projekte ist bereits umgesetzt, folgende stehen noch an.

Rhythmen: Von der Musikschule Wermelskirchen wird die Stomp Marching Band auf die Beine gestellt. Ähnlich wie bei klassischen Samba-Gruppen werden Rhythmen und Choreographien einstudiert. Als Instrumentarium dienen Alltagsgegenstände wie Eimer in verschiedenen Größen, Pfannen, Dosen oder ähnliches.

Beim großen Festumzug zum Stadtjubiläum am Samstag, 26. August, wirkt die Band dann lautstark mit. Termine für das Training sind an den Samstagen, 12. und 19. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Die Generalprobe ist am Freitag, 25. August, von 15 bis 17 Uhr. Anmeldung und Rückfragen per E-Mail an info@­musikschule-wermelskirchen.de oder Tel. 02196-882240.

Manga: Künstlerin Alexandra Völker bittet zum Manga-Workshop in die Stadtbücherei Wermelskirchen am Freitag, 10. November, von 14 bis 18 Uhr. Wer die japanische Kultur und Cosplay liebt und lernen möchte, Mangas zu zeichnen, ist hier genau richtig. Anmeldungen und Rückfragen per E-Mail an ­buecherei@­wermelskirchende oder unter Tel. 02196-710-410.

Podcast: „Du hast was zu sagen!“ ist Titel eines Podcast-Workshops, den Angelique Frowein am Montag und Dienstag, 10. / 11. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei Wermelskirchen anbietet. Anmeldungen und Rückfragen unter Tel. 02196-710-410 oder per E-Mail an: buecherei@wermelskirchen.de

Fine Tuning: Wer lernen möchte, wie beispielsweise aus alten Fahrradschläuchen Schmuck oder auch kleine Täschchen hergestellt werden können und sich auch sonst alte Sachen eignen, um kreative neue Dinge herzustellen, ist beim Fine-Tuning-Workshop der Volkshochschule (VHS) mit Künstlerin Anna Metzler am Samstag, 28. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der VHS-Zentrale in Wermelskirchen richtig.

Unter der E-Mail-Adresse ­zentrale@vhs-bergisch-land.de sind dann auch sämtliche Anmeldungen und Rückfragen möglich.