Beim Fasten freut er sich auf den Osterbraten

Interview

Wilibert Pauels (hier bei einem Auftritt bei der „Kölschen Weihnacht", vermisst seine aktive Zeit nicht.

Der „kölsche Diakon“ Willibert Pauels steht seit fünf Jahren nicht mehr auf der närrischen Bühne. Karneval mag er trotzdem´noch.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Pauels, warum feiern wir eigentlich Karneval?

Pauels: Du meine Güte! Da gibt es verschiedene Gründe. Historisch gesehen kommt das Wort Karneval ja aus dem Lateinischen: „carne vale“, das heißt „Fleisch, Ade“. Deutscher wird’s in den Worten „Fastnacht“ oder „Fastelovend“. Vor der Fastenzeit wird also noch einmal richtig die Sau rausgelassen. Im mittelalterlichen Kontext versteht man das besser, da die Fastenzeit damals richtig streng gehalten wurde, da musste man mit Verfolgung rechnen, wenn man die Gebote brach. Und am Abend vor dem Fasten war eben die letzte Gelegenheit für das Sinnliche, das Fressen, das Saufen. Und deswegen gibt es den richtigen Karneval auch vorwiegend in katholischen Gebieten: Köln, Aachen, Bonn, Brühl, Brasilien. Ja, sogar in der Dritten Welt – in Düsseldorf.

Wie werden Sie den heutigen Rosenmontag verbringen?

Pauels: Ich habe die Ehre, den Rosenmontagszug in Köln live auf Domradio zu kommentieren.

Sind Sie noch irgendwo aktiv zu sehen?

Pauels: Ich bin ja 1972/73 als junger Bursche in Wipperfürth eingestiegen, in Klein-Nazareth. Das war eine wesentliche Prägung für mich. 1995 bin ich dann direkt in die Elite des Kölner Karneval eingestiegen und habe das dann 17 Jahre gemacht. Dann kam meine Depression zum Ausbruch. Und mein Arzt hat mir geraten: Herr Pauels, der Dauerdruck vom professionellen Karneval ist für Sie Gift. Sie sind Diakon, gehen Sie dahin zurück. Aber gehen Sie auch noch auf die Bühne – aber nur als Amateur. Amateur kommt ja von amare, lieben. Ich mache jetzt nur noch ganz wenig im professionellen Karneval, die berühmten Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Zum Beispiel die Domsitzung, die Pfarrsitzung im Kölner Dom. Ich mache ganz wenig, aber das genieße ich dann!

Vermissen Sie Ihre aktive Zeit?

Pauels: Überhaupt nicht. Ich habe die Kollegen immer noch als Freunde und kann bei denen backstage vorbeischauen. Und dann weiß ich: Ich brauch da jetzt nicht raus, brauch keine acht Sitzungen pro Tag machen.

Was ist Ihnen lieber – Straßen- oder Sitzungskarneval?

Pauels: Eindeutig Straßenkarneval! Sitzung nur dann, wenn es ein homogenes Publikum gibt. Wenn die Leute zum Zuhören kommen, wie bei Pfarrsitzungen. Das wird alles aber immer schlimmer, hat mir gerade auch der Guido Cantz gesagt – und der ist ja absoluter Profi. Der sagt: Willibert, du bist jetzt fünf Jahre raus. Und in der Zeit hat es sich noch einmal verschlimmert. Man weiß nicht: Kommt jetzt gleich Ballermann? Ich war jetzt beim Müttercafé in Engelskirchen – so eine tolle, professionelle Sitzung erlebe ich in Köln nie! Wenn sich aber dann die Leute in den Kneipen nur wegballern, dann ist das auch nur noch Elend. Aber es gibt natürlich Straßenkarneval, der auch in den richtigen Rausch geht, den Rausch zwischen Trunk, Eros und Gesang – den gibt es immer noch.

Und was ist für Sie das Schönste an der Fastenzeit?

Pauels: Die Vorfreude auf den Osterbraten! Aber auch zu spüren, dass die innere Enthaltsamkeit zeigt: Man kann es, der Körper freut sich und eine gesunde Seele braucht einen gesunden Körper. Das Extrovertierte braucht das Introvertierte. Auch hier wieder Yin und Yang. Schon Thomas von Aquin hat gesagt: Im Menschen wohnt der Engel und das Animalische. Und beide dürfen nicht unterdrückt werden, müssen miteinander versöhnt werden.