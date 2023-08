„Bei Ali“ – der Dönerladen im Herzen von Wermelskirchen

Vor 20 Jahren eröffnete Familie Bildik an der Telegrafenstraße ihren ersten Imbiss. Das ist die Geschichte, die hinter dem Dönerladen steckt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Hinter Ali Bildik lag eine lange Fahrt. Er hatte in Hamburg mit der Familie gefeiert und sich dann auf die Heimfahrt nach Köln gemacht. Als das Ziel schon fast vor Augen lag, bildete sich auf der bergischen Strecke zwischen Remscheid und Burscheid ein Stau. Er verließ die Autobahn, suchte sich eine Strecke über Land und fuhr plötzlich durch das beschauliche Wermelskirchen. Bisher hatte er nichts von bergischem Fachwerk, kleinstädtischer Gemütlichkeit und Wermelskirchener Lebensgefühl gehört: Aber als er an der Telegrafenstraße an einem leerstehenden Ladenraum vorbeifuhr, prägten sich diese Bilder ein.

„Er erzählt uns immer die Geschichte, wie er in der Nacht darauf träumte, in diesen Räumen einen Döner-Imbiss zu eröffnen“, erklärt Tulga Bildik. Ali Bilgik rief in Wermelskirchen an, machte den Vermieter ausfindig und unterschrieb dann den Mietvertrag. „Das war der Beginn eines neuen Kapitels“, sagt sein Sohn. Im Juli 2003 eröffnete die Familie „Alis Grill“ – dort, wo sich heute das Café Bauer befindet. Die Wermelskirchener freuten sich über den neuen „Döner-Laden“ – und vor allem über Chef Ali, der gerne mit den Menschen plauderte.

Das ist die bewegte Familiengeschichte der Bildiks

Schnell lernten die Stammgäste die bewegte Geschichte der Familie kennen, deren Wurzeln im türkischen Pazarcik, einer kleinen Stadt in der Provinz Kahramanmaras liegt. Hier verlässt der 14-Jährige Ali nach der fünften Klasse die Schule, arbeitet in einer Bäckerei und lernt früh seine spätere Ehefrau Hanim kennen. Schon kurze Zeit später entscheidet die Familie, nach Europa auszuwandern. „In Basel hat mein Vater als Spülhilfe gearbeitet, meine Mutter hat in einem Hotel geholfen“, sagt er. Fünf Jahre später reisen sie weiter nach Deutschland, erst nach Sindorf, dann nach Köln.

Und hier macht sich Ali Bildik schließlich selbstständig: mit einem Döner-Restaurant – bis zu jener schicksalshaften Fahrt durch Wermelskirchen. Bildik verkauft sein Kölner Restaurant an seinen Schwager und macht sich auf den Weg in seinen neuen Grill an der Telegrafenstraße. Seine Frau pendelt jeden Morgen mit dem Bus nach Wermelskirchen, abends zurück nach Köln. Bis die Familie – mit Tochter und Sohn – schließlich ins Bergische zieht. „Wir hatten einen guten Start“, sagt Tulga Bildik, „mitten in der Stadt.“

Als sich rund zehn Jahre später allerdings andeutet, dass es für den Standort an der Telegrafenstraße große Pläne gebe und der Mietvertrag deswegen gekündigt werden müsse, wandert Familie Bildik kurzerhand in ein Restaurant nach Leverkusen aus. „Ein Jahr später kam dann der Anruf mit dem Hinweis, dass in Wermelskirchen auf der gegenüberliegenden Seite an der Telegrafenstraße ein Ladenlokal frei werde.“

Kurzzeitig hieß es nicht „Bei Ali“ sondern „Grill am Rathaus“

Zuvor waren in dem Gebäude erst ein chinesisches und dann ein griechisches Restaurant Zuhause. Die Familie kehrt zurück – zu den inzwischen längst vertrauten Kunden, zu den Menschen, die ihnen wichtig geworden sind. Im Sommer 2015 eröffnen sie das neue Restaurant gleich neben dem Bürgerzentrum – und taufen es „Grill am Rathaus“. Aber wenn die Gäste an ihren Tischen telefonieren und Freunden erzählen, wo sie gerade sind, dann sind sie sich einig: „Bei Ali“, erklären sie kurzerhand. Und deswegen entscheidet Tulga Bildik, der inzwischen ins Familiengeschäft eingestiegen ist, schon kurz nach der Eröffnung, den Namen wieder zu ändern: „Bei Ali“. Das sei nur logisch gewesen.

„Wir sind und bleiben eine Imbissbude. Aber bei uns kann es ja trotzdem schön sein.“

Auch wenn inzwischen meist Tulga Bildik mit seiner Mutter und seiner Schwester den Laden schmeißt, ist Vater Ali doch noch in seinem Element, wenn er im Restaurant unterwegs ist. „Papa hat alles aufgebaut“, sagt sein Sohn, „und er mag es, hier rumzulaufen und mit den Leuten zu sprechen. So war er schon immer.“ Währenddessen fühlt sich der Sohnemann am Dönerspieß am wohlsten. Wenn seine Schwester den Posten der Organisation und Kommunikation bei der Bestellung übernimmt, dann beginnt Tulga Bildik mit geübten Handgriffen das Fleisch zu schneiden. „Ich bin gerne hier“, sagt der heute 27-Jährige und erzählt von seinem beruflichen Weg, von der Ausbildung bei Lidl, die er abbrach, von der Arbeit im Imbiss und schließlich der Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. „Aber so lange meine Mutter mitmacht, bin ich hier“, sagt er und deutet auf den Imbiss. Er hat es nicht so gerne, wenn jemand etwas hochtrabend von einem „Restaurant“ spreche. „Wir sind und bleiben eine Imbissbude“, sagt er, „aber bei uns kann es ja trotzdem schön sein.“

Deswegen hat er in die Umgestaltung investiert, neue Möbel angeschafft und ein neues Logo entwickeln lassen, das den Gesichtszug seines Vaters trägt. Und trotzdem: „Die Wermelskirchener wissen, dass sie das Essen an der Theke bestellen und dort auch abholen“, sagt Bildik. Nur manchmal, wenn Auswärtige kämen und am Tisch auf die Bedienung warten, müsse er das Prinzip erklären. „Die meisten Gäste kennen wir aber. Und sie kennen uns“, sagt Tulga Bildik. Den Dönerladen im Herzen der Stadt.

Hintergrund

Die meisten Gäste bestellen Döner. „Das war immer so, das ist auch heute noch so“, sagt Tulga Bildik. Manchmal, wenn Gäste später am Abend kommen und das Dönerfleisch aus ist, dann drehen sie um. „Ich wundere mich dann, weil wir doch noch so viele andere Speisen auf der Karte haben“, sagt Bildik, „aber Döner bleibt halt Döner.“ Die Auswahl habe sich in all den Jahren kaum verändert. „Ich habe hier schon als Junge Pizza gebacken“, sagt Tulga Bildik. Die Familie setze auf ein breites Angebot. „Das hat den Vorteil, dass sich Gruppen auch dann für uns entscheiden, wenn jeder was anderes will“, sagt der 27-Jährige.