Behindertenbeirat wird bestehen bleiben

Zusammen

+ © Anja Carolina Siebel Anfang 2017 konstiutierte sich der Behindertenbeirat neu. © Anja Carolina Siebel

Weder die stellvertretende Vorsitzende Petra Sprenger noch Koordinatorin Christiane Beyer von der Stadt sorgen sich um die Zukunft.

Von Anja Carolina Siebel

Den Beirat für Menschen mit Behinderung wird es auch weiter geben. Dessen ist sich Christiane Beyer sicher. „Wenn sich auch bei der Sitzung diese Woche niemand finden wird, der den Vorsitz übernehmen möchte, so würde dann ja die Stellvertreterin das Gremium kommissarisch weiter führen, betont Beyer.

Das werde sie auch tun, unterstreicht die Zweite Vorsitzende des Beirats, Petra Sprenger. „Ich in sehr zuversichtlich, dass der Ausschuss nach der nächsten Sitzung am Donnerstag konstruktiv weiterarbeiten kann“, sagt Sprenger.

Sie räumt ein, dass es in den letzten Wochen und Monaten eher still um die Arbeit des Gremiums gewordne sei: „Ich selber war über ein halbes Jahr krank und konnte mich nicht einbringen.“ Das solle sich aber nun ändern.

Das hofft auch Christiane Beyer: „Wenn man die Arbeit des Seniorenbeirats und des Beirats für Menschen mit Behinderung vergleicht, geht es bei den Senioren aktiver zu. Das mag aber auch daran liegen, dass die meisten ja nicht mehr berufstätig sind.“

Barrierefreie Gastronomie und Handel sollen ermittelt werden

Auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung am kommenden Donnerstag, 15. Juni, steht der Tagesordnungspunkt „Ermittlung barrierefreier Gastronomie und Einzelhandel in Wermelskirchen“. „Das wird eine große Aufgabe für die Mitglieder sein“, prognostiziert Christiane Beyer, die den Beirat von städtischer Seite unterstützt.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Sie bedauert, dass beispielsweise die Sprechstunde für Menschen mit Behinderung eingeschlafen ist. „Am Ende kamen nur noch wenig Interessenten – und auch die Freiwilligen, die die Sprechstunde begleitet haben, blieben aus.“ Es gebe aber in der Verwaltung jetzt noch eine Stelle, an die Menschen mit Handicap sich bei Fragen zu Anträgen und ähnlichem wenden könnten: Mitarbeiterin Anke Schönweiß betreut die „Lotsen für Menschen mit Behinderung“ sehr erfolgreich.

Festhalten will der Beirat an dem Konzept, aus verschiedenen Initiativen und Selbsthilfegruppen Vertreter als Beiratsmitglieder einzuberufen. Wie berichtet, hatte die Fraktion WNK/UWG vor Jahren beantragt, künftig den Behindertenbeirat per Urwahl wählen zu lassen. Behinderte und nicht nur ihre Vertreter hätten dann im Beirat mitarbeiten können.

Derzeit ist der Beirat für Menschen mit Behinderung ein Fachbeirat. „Die Mitglieder wollten das auch bisher so, weil so die Möglichkeit besteht, für Menschen mit den unterschiedlichsten Handicaps das Bestmögliche zu tun“, erklärt Christiane Beyer. So gibt es eine Vertreterin des Blindenvereins, Vertreter der MS-Selbsthilfe, Rollstuhlfahrer oder Vertreter der Lebenshilfe.

Brigitte Hallenberg möchte jetzt aus persönliche Gründen nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Sie möchte nach eigener Aussage aber noch aktives Mitglied im Gremium bleiben.

BEHINDERTENBEIRAT GREMIUM Der Behindertenbeirat besteht in Wermelskirchen seit August 2006. Vorsitzende ist seit vier Jahren Brigitte Hallenberg. Sie wurde 2017 ls solche wiedergewählt. Nun will sie ihr Amt niederlegen und es steht noch nicht fest, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Unter anderem rief Hallenberg die Sprechstunde für Menschen mit Behinderung im Rathaus ins Leben.

Zudem bleibt sie Vorsitzende der Schlaganfallhilfe Bergisch Land. Als solche setzte sie sich beispielsweise dafür ein, dass es im Rathaus so genannte Transferstühle gibt, mit denen Gehbehinderte sich innerhalb des Hauses fortbewegen können. Zudem wirkte Hallenberg bei der behindertengerechten Neugestaltung des Bahnhofes mit, versuchte, die Interessen der behinderten Menschen den Verantwortlichen weiterzuleiten.

Eine weitere wichtige Aufgabe wird dem Senioren- wie auch dem Behindertenbeirat zuteil, wenn das neue Hallenbad im Eifgen gebaut wird. Denn auch bei diesem Neubau, das hatte die Verwaltung bereits zugesagt, sollen die Beiräte Anregungen für ihre Interessengruppen einbringen. » Standpunkt