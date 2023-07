Meinung: Bedingungen fürs Radeln müssen optimiert werden

Wermelskirchen. Das bundesweite Stadtradeln ist gerade zu Ende gegangen. Und auch im Rheinisch-Bergischen Kreis, speziell in Wermelskirchen und Burscheid, haben die Menschen fleißig in die Pedalen getreten. Die „Stadtradel-Stars“ haben es vorgemacht, in einem Blog mit anderen Radfahrern aus dem Bundesgebiet von ihren Erlebnissen als Zweiradfahrer berichtet. Aber auch viele andere, unter anderem ganze Firmen, sind vom Pkw auf das Rad umgestiegen, um eifrig Kilometer zu sammeln.