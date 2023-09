Bauleiter Julius (6) legt den Grundstein

Der zweite Bauabschnitt beginnt – Heute lernten sich die Nachbarn am Neubaugebiet Schwanen kennen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Julius Leßke (6) trägt die Patrone für die Grundsteinlegung am Schwanen mit Stolz. „Er ist inzwischen Profi im Grundsteinlegen“, sagte Martin Lambotte, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Bauvereins, auf dem Weg zur Baugrube. Am Schwanen wurde somit gestern der erste Schritt zum zweiten Bauabschnitt getätigt. Und: Die Nachbarn der Objekte, die dort entstanden sind, lernten sich kennen.

Der sechsjährige Julius spielt in dem Bauprozess am Schwanen eine tragende Rolle: Saß der Spross des Stadtentwicklers Florian Leßke, der in der Nachbarschaft der Baustelle wohnt, doch über Monate Tag für Tag vorm Haus und beobachtete die Bauarbeiter. „Er kennt sie alle mit Vornamen“, sagt Florian Leßke, dessen Ehefrau lachend ergänzt: „In der Corona-Zeit, als die Kita geschlossen war, war das für mich sehr entlastend. Julius hatte ja zu tun.“ Ehrensache, dass es auch Julius war, der am Freitagmittag die Patrone mit der Zeitungs-Beilage „150 Jahre Stadtrechte“ und anderen Kleinigkeiten in der Erde versenkte.

Neben Mietern der Wohnhäuser und Anwohnern des Neubaugebiets Schwaner Knapp waren es auch Mitarbeitende der Evangelischen Jugendhilfe Bergisches Land, die sich beim Nachbarschaftsfest besonders aufmerksam umschauten. Im so genannten Stadthaus soll eine Wohngruppe für Jugendliche entstehen. „Wir freuen uns total, denn für uns ist die Wohnlage einfach ideal“, sagte Anni Foit, die die Gruppe mit vier Jugendlichen betreuen wird. „Die Teenager können bequem mit dem Bus fahren, erreichen die Schule und den Ausbildungsplatz problemlos.“

Kendra Schmidt gab den Anstoß für das Bauprojekt

Über die zentrale Lage freuen sich auch die jungen Bewohner der neun Wohnungen, die die Evangelische Stiftung Hephata betreut. Allesamt leben sie mit einer geistigen Beeinträchtigung, gestalten ihren Alltag aber mit Hilfe weitgehend selbst.

„Eigentlich war es Kendra Schmidt, die im Grunde dafür verantwortlich ist, dass dieses Gebäude, dieser Wohnkomplex überhaupt entstanden ist“, sagte Martin Lambotte in Richtung einer jungen Frau im Rollstuhl. „Kendra erzählte uns eines Tages, dass sie zu Hause ausziehen wird, und wir konnten das erst nicht glauben. Dann hat sie uns aber in ihre neue Wohnung einer Remscheider Wohnungsbaugesellschaft eingeladen. Und wir dachten: Das ist super, das wollen wir für Wermelskirchen auch.“

Und so sei die Idee entstanden, ein Wohnprojekt für Menschen mit Handicap zu schaffen, das ihnen die Chance geben sollte, so selbstbestimmt wie möglich zu leben.

Im Februar lief das Projekt an

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen würden sich wohlfühlen und hätten sich seit Februar schon gut eingelebt, berichtete Betreuerin Janine Stinka von der Stiftung Hephata. „Na klar gibt es schon mal Stress, das ist in Wohngemeinschaften ja so üblich. Aber im Großen und Ganzen sind alle zufrieden mit ihrer neuen Wohnsituation.“

Es waren an diesem Freitag somit eher jene, die sonst vielleicht nur am Rande eine Rolle spielen, die aber plötzlich ganz vorne standen und von Martin Lambotte sehr respektvoll als wichtiger Teil des gesamten Projektes hervorgehoben wurden.

Aber es ging auch um die Nachbarschaft. So schaute zum Beispiel Reinhard Mandt mit seiner Frau vorbei. „Wir wohnen schon sehr lange in der Nachbarschaft und haben natürlich mit Interesse die Entstehung der Neubauten verfolgt“, erzählte er bei einer Currywurst, die der Bauverein spendierte. „Aber wir sind durch eine Hecke von den Nachbarn am Schwaner Knapp getrennt und hatten somit bisher leider noch gar keine Gelegenheit, uns mal gegenseitig kennenzulernen. Das wollen wir jetzt ändern, denn gute Nachbarschaft ist uns wichtig.“

Hintergrund

Komplex 30 Wohnungen in drei Häusern entstehen und entstanden schon am Schwaner Knapp. Der Gebäudekomplex ergänzt das Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern, abgehend von der Grüne Straße. Der erste Grundstein wurde Anfang Oktober 2021 gelegt. Schon damals war die Evangelische Stiftung Hephata mit mehreren Mitgliedern zu Gast. Neun Appartements stehen seit Februar für die jungen Erwachsenen mit Handicap zur Verfügung.

Infos Nähere Informationen zum Projekt hat der Gemeinnützige Bauverein, Tel. 02196- 706607