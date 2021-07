Den Bauhaus-Stil gibt es auch vor Ort

Tag des Offenen Denkmals

+ © Michael Schütz Schauplatz war die frühere Flöringsche Fabrik. © Michael Schütz

Zum bundesweiten Tag des Offenen Denkmals öffnete einstige Schuhfabrik ihre Türen.

Von Stephanie Licciardi

Dass sie in einem denkmalgeschützten Gebäude arbeite, sei ihr eigentlich jeden Tag bewusst, sagt Leiterin Diana Anastasi vom Seniorenstift „Carpe Diem“. „Besonders bei notwendigen Veränderungen bei der Außengestaltung wird es deutlich, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht.“ Aber es sei auch spannend, denn so mancher Bewohner erinnerte sich an die einstige Schuhfabrik, die 1970 ihre Pforten für immer schloss. „Da erfahre ich ab und zu tolle und interessante Geschichten“, erzählt Anastasi.

+ Bürgermeister Rainer Bleek ist überzeugt, dass es in seiner Stadt noch viele Schätze zu heben gibt. © Michael Schütz

Zum deutschlandweiten Tag des Offenen Denkmals öffnete das Seniorenstift „Carpe Diem“ an der Adolf-Flöring-Straße seine Türen und gewährte einen Einblick in seine wechselvolle Geschichte. In Kooperation mit „Expedition Heimat 2.0“ des Kreises geht es beim Denkmaltag um das Thema Bauhaus in Wermelskirchen.

Das Bauhaus, nach dem Ersten Weltkrieg infolge kultureller, gesellschaftlicher und politischer Umbrüche von einem Kreis um Walter Gropius begründet, ist nach 100 Jahren wieder in aller Munde. Klare Linien, Schlichtheit und moderne Formen sind gestern wie heute wieder Programm. Ob in der Literatur oder in der Architektur, der Bauhausstil prägte in den 1920er Jahren die Gesellschaft. Künstler wie Wassily Kandinsky oder Paul Klee wandten sich vom Naturalismus der Abstraktion und kräftigen Farben zu. Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis hält der neue Stil Einzug: 1926 lassen Hans und Adolf jun. Flöring, Erben des Schuhfabrikanten Adolf Flöring, die 1884 gegründete Firma erweitern. Die Entwürfe des „Modernen Bauens“ stammten von Heinz Groh vom Spezialbüro für Industriebauten C.T. Frankfurt. „Man wollte zeigen, dass man wieder wer war“, fasst Charlotte Loesch vom Kulturamt des Kreises zusammen.

„Heute stehen Objekte im Vordergrund, denen sonst wenig Beachtung geschenkt wird.“

Rainer Bleek, Bürgermeister

+ Dr. Elisabeth Plessen führte ihre Zuhörer in die Welt der Bauhaus-Architektur ein und zeigte den Einfluss auf die Flöringsche Fabrik auf. © Michael Schütz

Über das Engagement von „Expedition Heimat 2.0“, das vom Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises initiiert wird, freut sich Bürgermeister Rainer Bleek besonders: „Ich bin ein wenig stolz darauf, dass diese bedeutsame Veranstaltung in unserer Stadt durchgeführt wird. Heute stehen bedeutende lokale Objekte im Vordergrund, denen sonst wenig Beachtung geschenkt wird.“ So manchen historischen Schatz gebe es noch zu entdecken, so Bleek. Bis Anfang der 1970er Jahre trug so mancher heute noch lebender „Dellmann“ Schuhe aus der Flöring´schen Fabrik.

Architektin Dr. Elisabeth Plessen gab im Rahmen ihres Vortrages „Die Flöring-Fabrik und das Bauhaus“ einen Einblick hinter die Kulissen der ehemaligen „Fabrik im Grünen“ und zu ihrer Architektur. Neben einer modernen Technik, einer hochmodernen Staubsaugeranlage, sorgte eine neue Fensterbelichtung für hellere Büros, Werkstätten und Produktion. „Vertikale und horizontale Elemente am Gebäude sorgten für eine ruhige Wirkung“, weiß die Expertin. Ein Umbau bzw. Ausbau sei notwendig geworden, denn nicht nur die Schuhproduktion vergrößerte sich, auch die Beschäftigtenzahlen stiegen kontinuierlich. „Der Expansionsgedanke von Alfons Flöring lebte in seinen Söhnen weiter.“

BAUHAUS HINTERGRUND 1919 wurde das Bauhaus von Walter Gropius als Kunstschule in Weimar gegründet. Ihr Ziel: Etwas völlig Neues nach dem Ersten Weltkrieg zu erschaffen; das Bauhaus vereint erstmals Kunst und Handwerk miteinander. Zwischen 1919 und 1933 als Bildungsstätte in Bereichen wie Architektur, Kunst und Design gesehen, gilt Gropius´ Bauhaus als Heimstätte der Avantgarde der Klassischen Moderne. TAG DES OFFENEN DENKMALS Der Denkmaltag findet unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ statt.

Im Zuge der Erhaltung von Industriebauten, für die sich seit 40 Jahren die Vereinigung Landesdenkmalpfleger um Axel Föhl einsetzt, wurde die Fabrik 1990 unter Denkmalschutz gestellt; 2000 zog „Carpe Diem“ ein. „Es ist uns ein Anliegen, alte Industrieanlagen zu erhalten und wiederzubeleben, ob privat oder gewerblich“, so Föhl.