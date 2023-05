Basar der katholischen Kita St. Michael feiert gelungene Premiere

Gemeindehaus an der Kölner Straße platzte fast aus allen Nähten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinderkleidung schnell zu klein wird. Da Kinderkleidung zudem nicht günstig ist, ist die Idee eines Kindersachenbasars naheliegend. Da ist es verwunderlich, dass die Eltern der katholischen Kita St. Michael bis zum vergangenen Wochenende noch keinen solchen Basar veranstaltet hatten.

„Ja, die Idee ist uns erst im vorigen Jahr gekommen“, sagt Alexandra Schmidt aus dem Elternbeirat der Kita und dem Organisationsteam. Am Samstag war es dann so weit. Das Gemeindehaus der katholischen Pfarrgemeinde an der Kölner Straße platzte fast aus allen Nähten.

„Wir haben tatsächlich 23 Verkaufsstände untergebracht“, sagte Alexandra Schmidt, die selbst auch einen Stand aufgebaut hat. Sie ergänzte dann noch: „Wir haben bewusst auch andere Eltern gefragt, um möglichst viel Rücklauf und damit Angebot zu bekommen.“

Interessant waren die Stände übrigens nicht nur für die Eltern, die gebrauchte Kleidung für ihren Nachwuchs suchten. Denn an den meisten Ständen gab es auch Spielzeug oder Gesellschaftsspiele für Kinder. Christine Bober hatte an ihrem Stand indes fast nur Kinderkleidung – in allen denkbaren Größen. „Ich habe keine Kinder mehr in der Kita, habe aber von einer Freundin von dem Basar gehört“, sagte sie. Und da sie die Kinderkleidung in den vergangenen Jahren im Keller aufbewahrt hat, war ihr Bestand dementsprechend groß.

Im Herbst soll es eine Wiederholung geben

„Noch war nicht so viel los, ich hoffe aber auf den Nachmittag“, sagte Christine Bober. Sie findet diese Kinderkleidungsbasare sinnvoll, weil neue Kleidung für Kinder sehr teuer ist und die Abnutzung kaum nennenswert sei. „Ich hatte Sachen, da sind meine Kinder innerhalb eines Jahres rausgewachsen“, sagte sie lachend. Abgesehen davon, dass die Kleidungsstücke anderen Familien zugutekommen, war sie auch froh, wieder mehr Platz im Keller zu haben.

Alexandra Schmidt war sehr zufrieden mit der Basarpremiere: „Wir haben Feedbackbögen verteilt, ich gehe mal davon aus, dass wir eine Wiederholung im Herbst planen können.“