Balko ist ein echter Stubentiger

-acs- Immer wieder gibt es Hunde und Katzen, die im Tierheim am Aschenberg leben und ein neues, liebevolles Zuhause suchen. So auch Kater Balko, den das Team der Tierschützer als echten „Wonneproppen“ bezeichnet. Balko wartet mit mehreren Artgenossen im Tierheim Wermelskirchen darauf, seine neue Familie kennenzulernen. Am liebsten möchte er den ganzen Tag gekrault und bespaßt werden. Gern spielt er mit Bällen und anderen Spielsachen. Die fliegen dann förmlich durch den ganzen Raum.