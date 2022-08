Badminton: Saison startet heute

Ski-Club geht an den Start.

An diesem Wochenende beginnt für die Badminton-Mannschaften des Ski-Clubs Wermelskirchen die neue Meisterschaftsrunde. Dabei wird der SC mit acht Teams antreten, von denen sechs als Spielgemeinschaften mit dem SV Wipperfürth beziehungsweise im Jugendbereich mit dem TB Hückeswagen gemeldet sind, berichtet Pressesprecher Michael Hackstein.

Bei den Senioren wird die erste Mannschaft wieder in der Bezirksklasse auf Punktejagd gehen. Die Mannschaft wurde, um im Verletzungsfall Andrea Mayer (SV Wipperfürth) aus der zweiten Mannschaft einsetzen zu können, als Spielgemeinschaft mit dem SV Wipperfürth gemeldet. Zum Team gehören mit Nadja Fischer, Yesim Asik, Matthias Post, Christian Neugebauer und Jan Stobbe Spieler, die bereits in der letzten Saison zur Stammbesetzung der „Ersten“ gehörten und dort am Ende Platz vier belegten. Caj Höfer wird in dieser Meisterschaftsrunde nicht dabei sein können. Für ihn rückt Louis Gries nach, der bereits in der letzten Saison häufig bei verletzungsbedingten Ausfällen für die erste Mannschaft zum Einsatz kam. Wieder oben mitzuspielen ist das Ziel der Mannschaft.

Die zweite Mannschaft (als SG mit dem SV Wipperfürth) wird nach ihrem Abstieg jetzt in der Kreisliga ins Rennen gehen und den direkten Wiederaufstieg versuchen. Andrea Mayer, Marc Goos, Marc Wallitschek, Pascal Bekendam und Andre Krägenbrink waren bereits in der letzten Saison für die zweite Mannschaft der SG in der Bezirksklasse am Start. Jan Ebinghaus gehört jetzt ebenfalls dazu, wird aber im Bedarfsfall in der „Ersten“ aushelfen und sich dort möglicherweise im Laufe der Saison festspielen, so Hackstein. Doch das sollte für das Team kein Problem sein, denn mit Neuzugang Thorsten Hermann vom TB Hückeswagen steht ein weiterer starker zur Verfügung. Sonja Schurmann (SV Wipperfürth) wird in dieser Saison nicht dabei sein können. Für sie gehört nun Janine Kneib zum Team, die aus der dritten Mannschaft aufrückt und mit ihrer langjährigen Spielpraxis – auch in der Bezirksklasse – eine starke Unterstützung sein soll. Der „direkte Wiederaustieg“ ist für die Mannschaft durchaus drin, so hofft man beim Ski-Club.

In der Dritten wollen einige Akteure kürzertreten

Neue Gesichter gibt es mit Carina Grüterich, Ulrike Borchel, David Grüterich und Oliver Manz in der „Dritten“, die wieder in der Kreisklasse antreten wird. Sie werden das Team um Lena Fischer, Nick Rehbach, Rick Wagener und Gian-Luca Mühlenfeld verstärken. Auch die „altgedienten“ Ulla Diemer, Norbert Seidenberg, Klaus-Dieter Nouvertne und Michael Hackstein sind wieder dabei, wenngleich sie kürzertreten wollen.

In der Jugend wird der SC in U 19 mit drei Mannschaften in der Bezirksliga und einer Minimannschaft vertreten sein. Diese sind als SG mit dem TB Hückeswagen gemeldet. In U 15 wird eine Ski-Club Minimannschaft an den Start gehen. -tei-