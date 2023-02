Azubis gehen auf Schultour

27 Unternehmen machen Werbung für ihre Ausbildungen.

Wermelskirchen. 27 Unternehmen haben ihre Auszubildenden auf Schultour geschickt. „Es waren am Ende etwa 40 Azubis die sich die Schulen untereinander aufgeteilt hatten“, sagt Jasmin Riemann, die Geschäftsführerin vom Marketingverein Wir in Wermelskirchen (WiW). Die zweite Schultour, die vom Marketingverein organisiert wurde, sei sehr gut angekommen und die Schulen sind begeistert.

„Die Auszubildenden sind in Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern, sie erzählen ehrlich und authentisch von ihrem Auszubildenden-Dasein und das kommt an“, sagt Jasmon Riemann. Die Schulen wollen das in ihre Jahresprogramm aufnehmen und die Schultour einmal jährlich stattfinden zu lassen. „Wir planen sie künftig vor den Herbstferien.“

Glücklich ist Jasmin Riemann darüber, dass sie sozusagen in allerletzter Minute noch den Bereich Pflege dazugewonnen hat. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks Peter Siebel habe sie in allerletzter Sekunde angerufen und noch Auszubildende gemeldet.

„Besonders das Berufskolleg hatte sich die Bereiche Pflege, Handwerk und Gastronomie gewünscht und diese Wünsche konnten wir erfüllen.“ Die Verbundschule habe Wert auf handwerkliche Berufe gelegt, auch die Sekundarschule, da waren aber auch kaufmännische Berufe gefragt.

„Bei den Gymnasien ging es weniger darum, einen einzelnen Beruf vorzustellen, sondern mehr darum, Fragen zu klären wie beispielsweise, was bringt es mir zuerst eine Ausbildung zu machen? Oder ein duales Studium aufzunehmen? Oder welche Möglichkeiten haben Studienabbrecher?“

„Ich kann wieder nur ein positives Fazit ziehen“, sagt Thilo Mücher, der Schulleiter des Berufskollegs. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich gut informiert gefühlt. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung.“ Die Auszubildenden seien an zwei Tagen in die Schule gekommen. Am ersten Tag eine Gruppe von etwa 40 Menschen, am zweiten Tag etwa 10 Auszubildende. „Sie kamen aus der Industrie, aber auch aus Handwerksberufen“, sagt der Schulleiter des Berufskollegs. „Am ersten Tag haben wir unseren Schülerinnen und Schülern in der Aula die Möglichkeit gegeben, auch Einzelgespräche zu führen. Das war sehr produktiv.“ Am zweiten Tag sei die Gruppe auch in einzelne Klassenräume gegangen. „Wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder teilnehmen“, sagt Thilo Mücher. „Das bereichert die Schülerinnen und Schüler, die sich nicht sicher sind, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen.“ Auch an der Ausbildungsmesse Connect werde seine Schule teilnehmen. Die fände am 4. März im Bürgerzentrum der Stadt Wermelskirchen statt.

Die Sekundarschülerinnen und -schüler profitieren von der Tour

Stefanie Dost, zuständig für die Berufsberatung an der Sekundarschule, sagt: „Unsere Neuner Klassen waren auch komplett begeistert.“ Die Auszubildenden hätten ihnen ehrlich Rede und Antwort gestanden und auch nicht so gelungene Ausbildungswege seinen angesprochen worden. „Das ist bei unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut angekommen, gerade auch davon zu hören, dass beispielsweise auch Werdegänge gewechselt wurden.“ Die Ausbildungsberufe wie – Fachlagerist, Einzelhandelskauffrau, Elektro-Installateur, Gärtner, Kfz-Mechatroniker oder Fachkraft für Lagerlogistik – hätten die Schülerinnen und Schüler angeregt, und auch auf neue Ideen gebracht. „Einige haben jetzt eine Vorstellung davon, wo sie beispielsweise mal ein Praktikum machen können“, sagt Stefanie Dost. Es sei sehr hilfreich, dass die Auszubildenden den Weg in die Schule finden. „Viele Schülerinnen und Schüler fällt der Weg in eine Ausbildungsmesse schwer“, sagt Stefanie Dost. Auch Henning Beeres, stellvertretender Schulleiter der Verbundschule Nord, ist begeistert. Er sagt: „Wir sind auf jeden Fall weiter dabei.“ Die Schülerinnen und Schüler würden für sie sehr wichtige Dinge erfahren, etwa welche Schlüsselqualifikationen – wie Pünktlichkeit – gefragt sind.

Connect

Die Ausbildungsmesse Connect, die auch von WiW organisiert wird, findet am Samstag, 4. März, im Bürgerzentrum von 12 bis 18 Uh statt. Es wird rund 50 Stände geben, mit Unternehmen, Schulen und anderen für Azubis wichtigen Informanten. Ab 18 Uhr legt ein DJ auf.

Standpunkt von Susanne Koch: Ein ehrliches Setting

Von der gelungenen Schultour des Marketingvereins Wir in Wermelskirchen profitieren die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen. Und da sich so viele Unternehmen beteiligen, bieten ihnen die mitmachenden Auszubildenden auch eine breite Palette an Berufen an.

Das ist anregend für alle, die noch keine Berufswahl getroffen haben. Und das Gute: Die Auszubildenden stehen den Schülerinnen und Schüler altersmäßig nahe. Sie kommen ehrlich und authentisch rüber und auch schwierige Dinge werden angesprochen. Das ist für die Schülerinnen und Schüler eine einmalige Chance.

Dass sich so viele Unternehmen beteiligen – 27 waren es dieses Mal schon – zeigt, dass die Schultour der richtig eingeschlagene Pfad ist. Denn auch die Unternehmen werden profitieren, wenn sie dieses Mal mehr Bewerbungen bekommen. Viele Berufe sind den Schülerinnen und Schülern gar nicht bekannt, bis sie das erste Mal davon hören.