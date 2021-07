Awo-Kita: Erzieher haben noch keine Jobs

Am 31. Juli ist Schluss

Am 31. Juli gehen an der Jörgensgasse die Türen zu. Die Kinder werden in andere Einrichtungen verteilt.

Von Anja Carolina Siebel

Es war für sie wie ein Schlag ins Gesicht. Als Eltern und Erzieher der AWo-Kita Jörgensgasse von dem Vorhaben der Stadt lasen, zwei Waldkindergärten zu errichten, trauten sie ihren Augen kaum. „Wir fühlen uns regelrecht belogen“, sagt Kathrin Schopphoff vom Elternbeirat der Einrichtung.

Hintergrund: Die Verwaltung spricht von „steigendem Bedarf an Kita-Plätzen“, die Awo-Kita wird aber wie berichtet zum 31. Juli geschlossen. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten musste der Kreisverband Rhein-/Oberberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) die Trägerschaft für die Kindertagesstätte Jörgensgasse kündigen. Die Stadt wird die Einrichtung nicht übernehmen. „Wir hätten das ja alles verstanden, wenn nicht jetzt irgendwo anders plötzlich neue Kitas in Planung wären“, sagt Daniela Frieling, die ebenfalls im Elternbeirat an der Jörgensgasse mitarbeitet.

Kita-Leiterin spricht von „Fehlplanung“ bei der Verwaltung

Von einer „Fehlplanung“ bei der Stadtverwaltung spricht Kita Leiterin Christine Behr. „Zumal wir Alternativvorschläge gemacht haben.“ Unter anderem, die Kita mit Hilfe einer Elterninitiative weiterzuführen. Behr: „Alles wurde abgeschmettert.“ Eltern und Erzieher werfen der Verwaltung vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. „Denn plötzlich ist ja doch Bedarf für Kita-Plätze da.“

40 Kinder im Alter von 0 bis sechs Jahren besuchen derzeit die Kita an der Jörgensgasse. 14 werden im Sommer eingeschult, so dass die Schließung 26 Kinder und Eltern unmittelbar betrifft. „Wir haben es den Kindern noch nicht gesagt“, berichtet Christine Behr. „Das würden sie auch nicht verstehen.“ Einige von ihnen werden nach den Sommerferien die Kita Danziger Straße besuchen, andere den DRK-Kindergarten an der Berliner Straße. Einzelne gehen zur Wirtsmühler Straße oder in den Katholischen Kindergarten St. Michael. Was mit den insgesamt sieben Mitarbeitern plus einer Küchenkraft passiert, sei weiter unklar.

An der Jörgensgasse ist die Stimmung auch deshalb getrübt: „Wir hatten vom Bürgermeister eigentlich die Zusage, dass er dafür sorgen würde, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen“, erinnert sich Kathrin Schopphoff. Stattdessen sollen die Erzieherinnen sich nun bei der Stadt bewerben. „Wenn Bedarf ist, werden sie auch eingestellt“, sagt der zuständige Beigeordnete Jürgen Graef. „Aber wir werden natürlich keine städtische Mitarbeiterin entlassen, um eine Kraft von der Awo einzustellen.“

Zwei Initiativbewerbungen lägen bereits vor, sagt Graef. „Alle sind aber natürlich eingeladen, sich auch zu bewerben.“ Dazu lädt auch Bürgermeister Rainer Bleek ein: „Natürlich können wir nichts versprechen, aber wir kümmern uns.“ Noch Ende voriger Woche habe es ein Gespräch mit der Arbeiterwohlfahrt dazu gegeben. „Unserer Information nach, sind es nur vier Mitarbeiterinnen, die derzeit noch unversorgt sind nach der Schließung.“

Kita-Leiterin Christine Behr selbst hat bereits eine neue Stelle gefunden, arbeitet drei Tage in der Woche in einer Awo-Einrichtung in Schildgen. „Aber es schmerzt sehr, das hier aufzugeben“, sagt sie. Mit Unbehagen denke sie an den Tag Anfang März, an dem sie zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt die Räumung der seit über 30 Jahren bestehenden Kindertagesstätte planen wird.

Was aus dem Gebäude und dem Gelände der Kita wird, kann der Bürgermeister noch nicht genau sagen: „Wir verhandeln zurzeit mit Investoren.“ Angedacht seien hauptsächlich Wohnungen, aber eventuell auch ein Mehrzweckraum: „Die katholische Grundschule hat ja keine Aula; da böte sich das an“, sagt Bleek. Auch für Sportvereine sei eine solche Halle möglicherweise eine Option.