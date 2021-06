Autos stoßen frontal zusammen

Unfall

+ © Polizei Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Mittwochvormittag zwei Frauen auf der L 101 verletzt worden. © Polizei

Eine der Fahrerinnen wird schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Mittwoch zwei Frauen verletzt worden. Eine 44-jährige VW-Fahrerin aus Wermelskirchen war um 10.50 Uhr auf der L 101 in Richtung Limmringhausen unterwegs. Auf der leicht ansteigenden Strecke verlor sie ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über den Golf und geriet auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Dort krachte der VW in einen Opel Adam, mit dem eine 51-jährige Wermelskirchnerin in Richtung Altenberg fuhr. Ein Fuß der Opel-Fahrerin hatte sich unter den Pedalen verklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien. Nach Erstversorgung kam sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Die 44-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Beide Autos waren nach dem Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden liegt bei knapp 20 000 Euro. Die Straße musste für die Unfallaufnahme circa zwei Stunden gesperrt werden. Eine Spezialfirma reinigte nach der Bergung die Fahrbahn. ms