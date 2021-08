Austausch entstand aus Ärger über George Bush

Austauschschüler

+ © Roland Keusch Deutschland als Produktionsland: Die amerikanischen Austauschschüler sehen sich bei Tente Rollen um. © Roland Keusch

22 Schüler aus Kentucky besuchen Wermelskirchen. Sie sollen die deutsche Kultur kennenlernen.

Von Monika Steinmetzler

22 Schüler der Larry A. Ryle High School in Union (Kentucky) versammelten sich am Freitagmorgen vor dem Betriebsgebäude der Tente Rollen. Sie sind privat bei ihren Gastfamilien untergebracht, deren Kinder im Herbst in Amerika waren. Nun findet der Gegenbesuch statt. Auch die 22 deutschen Austauschschüler waren mit dabei.

Drei Wochen soll der Aufenthalt dauern. Die Idee stammt von Peter Fricke, Geschäftsführer von Tente International und Vorstand der Fricke Stiftung, der sich im Jahre 2003 in einem Chicagoer Hotel beim Fernsehen schauen über George W. Bush sehr geärgert hat, als er die Deutschen als „böse“ bezeichnet hat. Nachdem er zurück war, hat er bei seiner ehemaligen Englischlehrerin am Gymnasium Wermelskirchen angefragt, ob man nicht einen Schüleraustausch initiieren könne, damit sich gerade junge Leute ein Bild von Deutschland machen können, und es außerdem auch der Völkerverständigung diene.

Deutsche Schüler erinnern sich gerne an Austauschzeit zurück

Der erste Austausch fand 2005 statt. Gestern kamen nun wieder 22 Schüler in Wermelskirchen an. Als erstes stand eine Betriebsbesichtigung der Firma Tente Rollen auf dem Programm. Es wurde den Schülern die Produktion vom Rohling bis zum fertigen Endprodukt, den Rollen, vermittelt, die in vielen Bereichen Verwendung finden. Beeindruckt zeigten sich die Schüler von den großen automatischen Maschinen und den Robotern, die scheinbar wie von Geisterhand die Teile bearbeiten.

Auch Frederike Busen war mit ihrer Gastschülerin da. Sie war im Herbst in Amerika und fand die Menschen sehr freundlich und aufgeschlossen. Anders als in Deutschland geht die Schule bis 15 Uhr, dann folgen noch die Hausaufgaben.

PARTNERSCHULE GESCHICHTE Die Larry A. Ryle High School wurde 1992 gegründet. Ihr Spitzname lautet „Raiders“. Die Schüler spielen Baseball, Basketball, Softball, Fußball, Football und Wrestling, wo die Schule schon mehrere Preise gewonnen hat. HIGH SCHOOL Eine High School ist eine weiterführende Schule. In den USA werden Schüler hier auf Sekundarstufen-Niveau ausgebildet. Oft gibt es für jüngere Schüler auch eine Junior High School. Ist das der Fall, geht die High School in der Regel von der neunten bis zur zwölften Klasse.

Gerne würde sie nach dem Abitur noch einmal Amerika und die Gastfamilie privat besuchen. Mit ihrer Gastschülerin Brooke Jakobs plant ihre Familie verschiedene Ausflüge, beispielsweise nach Berlin, Köln und ins Phantasialand. Außerdem fahren alle Schüler demnächst nach München, dieser Ausflug wird auch wieder von Tente Rollen gesponsert. Brooke findet Deutschland ganz toll. Sie freut sich auf den Aufenthalt. Wie Englisch- und Sportlehrer Selimovic Sanjin erklärt, sei es für die Schüler sehr wichtig, in dem Austauschprogramm den Alltag des jeweiligen Landes kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen sowie das Verständnis zwischen amerikanischen und deutschen Familien zu fördern.

Viel mehr Interessenten an dem beliebten Austauschprogramm sind vorhanden, als tatsächlich teilnehmen können. Tate, von der Ryle High School, ist gerne in Deutschland und hat auch schon Freunde gefunden. Er fand besonders die Führung durch die Tente Rollen und die Roboter sehr interessant. Jakob und Simon waren im vergangenen Herbst in Kentucky. Die Menschen seien sehr offen und herzlich. Ihnen ist aufgefallen, dass alles sehr weit entfernt liegt, und somit schon einige Austauschschüler mit dem Auto fahren konnten.

Den Unterricht fanden sie teilweise langweiliger, den Unterrichtsstoff aber auch einfacher als in Deutschland. Mit den Gasteltern haben sie verschiedene Ausflüge unternommen, unter anderem nach Chicago. Aufgefallen ist ihnen, dass der Sport dort einen sehr hohen Stellenwert hat. Freunde haben sie auch dort gefunden – sind immer noch mit ihnen in Kontakt.

Sehr gute Erfahrungen mit den deutschen Gasteltern hat Mikaela Hall. Sie begeistert das Essen, die Menschen, die alle sehr freundlich seien, auch das Wetter sei in Ordnung. Gerne würde sie wieder privat einen Besuch in Deutschland machen – das wäre dann schon ihr vierter. Zwei erwachsene Begleiterinnen sind dabei – und das schon seit zwölf Jahren. Früher haben sie ihre eigenen Kinder begleitet. Sie möchten solange weitermachen, wie es gewünscht wird.

Die Schüler tragen die Kosten des Fluges selbst, während die Firma Tente Rollen für die Reisekosten der Begleiterinnen und die Ausflüge in den USA und in Deutschland aufkommt.