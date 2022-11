Ausstellung zeigt sexuelle Gewalt

„Was ich anhatte...“ eröffnet in der Stadtbücherei.

Wermelskirchen. Eine Frau wird nicht vergewaltigt, weil sie einen Minirock trägt. Das wird bei der Ausstellung „Was ich anhatte…“ deutlich. Im Rahmen der Aktionen rund um den Tag der Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird in der Stadtbücherei in Wermelskirchen die Wanderausstellung vom 5. bis 9. Dezember, während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei, gezeigt. Die Ausstellung zeigt Kleidungsstücke, die Frauen getragen haben, während sie sexualisierte Gewalt erlebten.

Eröffnet wird die Wanderausstellung, die auf Initiative des Arbeitskreises „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen im Rheinisch-Bergischen-Kreis“ am Montag, 5. Dezember, um 10.30 Uhr von Bürgermeisterin Marion Lück, Nadja Kischka-Wellhäußer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Leichlingen, sowie Anja Möldgen, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises. Ebenfalls anwesend sein zur Eröffnung in der Bücherei werden die Bürgermeister von Burscheid, Dirk Runge, und Frank Steffes, Leichlingen. acs

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei und damit der Ausstellung „Was ich anhatte…“ sind montags 10 bis 12 Uhr, sowie 14 bis 18 Uhr, dienstags 14 bis 18 Uhr, mittwochs: geschlossen, donnerstags: 14 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 16 Uhr.