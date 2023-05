Ausstellung „Inspiration Lansyer“ in Galerie Markt 9

Kunstwerke stehen ganz im Zeichen gelebter europäischer Freundschaft.

Von Frihtjof Bublitz

Die Kooperation zwischen dem Kunstverein Wermelskirchen und dem Verein Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches ist ein großer Erfolg. Im Rahmen des diesjährigen Besuchs der französischen Freunde aus Loches, der vom 18. bis 21. Mai stattfindet, präsentieren 13 Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins ihre von dem französischen Maler Emmanuel Lansyer inspirierten Werke erstmalig in Wermelskirchen. Das teilte Kuratorin Marie-Louise Lichtenberg mit. Im vergangenen Jahr war die Ausstellung von Mai bis August bereits im Rathaus der Partnerstadt in Loches zu sehen. Nun ist sie endlich auch in Wermelskirchen angekommen.

Die Ausstellung steht ganz im Zeichen gelebter europäischer Freundschaft und soll Anstoß für einen erweiterten kulturellen und künstlerischen Austausch der beiden Städte sein. Die Idee dazu hatte Marc Angenault, Bürgermeister von Loches, bereits 2018. Ein Jahr später präsentierte die Stadt Loches zwölf Werke des französischen Malers Lansyer in der Galerie des Kunstvereins Markt 9.

Das Lansyer-Museum befindet sich in einem Herrenhaus in Loches, in dem sich Lansyer, der von 1835 bis 1893 lebte, oft aufhielt und das er von seiner Mutter erbte. Der Künstler interessierte sich besonders für Landschaften, Pflanzen und Architektur. Heute gehört das Haus der Stadt Loches und beherbergt 400 Werke des Malers. Lansyer ist in Loches auf dem Friedhof in der Nähe des Grabes seiner Mutter beerdigt. Die von Marie-Louise Lichtenberg kuratierte Ausstellung Inspiration Lansyer zeigt die Vielfalt der Wermelskirchener Künstlerinnen und Künstler in den unterschiedlichen Techniken von Acryl auf Leinwand, Giclee Print, Ölpastellkreide, Oxydationen, Collage oder Mischtechnik auf Papier.

Dazu kommt ein Beamer-Projekt von Marie-Louise Lichtenberg

Zusätzlich dürfen die Besucher sehr gespannt sein auf die Ergänzung der Ausstellung „Inspiration Lansyer“ mit einer künstlerisch animierten Beamer-Projektion als Raumskulptur, meint Kuratorin Marie-Louise Lichtenberg.

Ort Galerie des Kunstvereins Markt 9 in Wermelskirchen; Vernissage Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr; Dauer: 7. bis 28. Mai; Öffnungszeiten 7., 14., 21. und 28. Mai jeweils 15 bis 18 Uhr; Sondertermin im Rahmen der Städtepartnerschaft Samstag, 20. Mai, um 11 Uhr mit Sektempfang