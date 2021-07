Ausbildung bei der Stadt ist begehrt

Rathaus

+ © Stadt Sie lernen bei der Stadtverwaltung: Julia Ahrenberg (Bachelor of Laws), Chiara Wipperfeld (Verwaltungsfachangestellte), Jil Heidemeyer (Verwaltungsfachangestellte), Natalie Helfrich (Verwaltungsfachangestellte), Marvin Heinrich (Fachinformatiker für Systemintegration) und Jannik-Leon Posingies (Garten- und Landschaftsbau). Foto: Stadt Wermelskirchen © Stadt

Sechs neue Auszubildende haben bei der Verwaltung angefangen. Das Rathaus bildet über den eigenen Bedarf hinaus aus.

Von Nadja Lehmann

Ein sicherer Job von „Nine to five“, ein Schreibtisch und ein Büro: Was den lockeren Hippie von einst erschreckt hätte, steht inzwischen hoch im Kurs. Die Ausbildung in einer Stadtverwaltung ist unter Schulabsolventen heiß begehrt. Und sie ist vielfältiger und vielschichtiger, als der Betrachter von außen ahnt – auch im Wermelskirchener Rathaus.

Um die dortigen Auszubildenden kümmert sich Cora-Lee Halbach als erste Ansprechpartnerin. „Zum 1. August haben wir sechs neue Azubis eingestellt“, berichtet sie. Diese sind übers ganze Haus auf alle Abteilungen und alle Nebenstellen verteilt. Verwaltungsfachangestellte auszubilden – das ist quasi die Kernkompetenz eines Rathauses. Drei junge Azubis haben 2019 diesen Weg gewählt. „Wir bieten aber auch einen dualen Studiengang für den kommunalen Verwaltungsdienst an“, sagt Halbach.

Zum 1. November treten zwei Brandmeisteranwärter ihre Stelle bei der Feuerwehr an, zwei weitere hatten dies schon im April getan: Auch sie gehören damit zum Rathaus, ebenso wie die Mitarbeiter des Betriebshofs: Dort werden Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau ausgebildet.

Und die Straßenwärter: „Dort haben wir einen Azubi im dritten Lehrjahr“, sagt Cora-Lee Halbach. Vom Pflastern über den Lkw-Führerschein und das Mauern bis hin zur Pflanzenschutzkunde in der überbetrieblichen Ausbildung reicht der Aufgabenbereich: „Das ist unglaublich vielfältig und bietet viele Möglichkeiten“, sagt Halbach über die Straßenwärter-Ausbildung.

Außerdem gibt es Ausbildungen, die nicht jährlich besetzt werden: zum Beispiel in der Stadtbücherei. Auch die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste liegt in den Händen des Rathauses. Und die hat sich verändert, der Digitalisierung geschuldet.

Die Digitalisierung im Allgemeinen prägt die Verwaltung zunehmend und machte es notwendig, dass das Rathaus die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration anbietet.

„Es herrscht eine familiäre Atmosphäre – und ein gutes Betriebsklima.“

Cora-Lee Halbach, Betreuerin der Auszubildenden

Cora-Lee Halbach freut sich besonders, dass das Rathaus mit Verwaltungsinformatik im kommenden Jahr einen weiteren dualen Studiengang anbieten kann: „Studienorte sind Köln und Münster, die zusammen 130 Studienplätze geschaffen haben. Und wir haben einen in Köln bekommen.“ Drei Jahre Ausbildung und Studium erwarten den Bewerber, „und man bekommt schon Geld“, ergänzt Halbach.

Der Reiz dieses Ausbildungswegs liege im Wechsel von Theorie und Praxis: „Man ist in Blockphasen in der Uni und dann bei uns im Rathaus.“ Für die Verwaltung habe das den Vorteil, dass die dualen Studenten nach ihrer Ausbildung sofort einsetzbar seien: „Und sie haben einen europaweit gültigen Abschluss.“ Der nennt sich dann „Bachelor of Arts“ – Bewerbungen über das Onlineportal der Stadt sind willkommen.

Rund 400 Mitarbeiter zählt das Rathaus. Für Halbach ein wesentlicher Pluspunkt: „Es herrscht eine familiäre Atmosphäre – und ein gutes Betriebsklima.“ Zudem gebe es viele Weiterbildungsmöglichkeiten. „Nach der Ausbildung ist nicht Endstation.“ Wenn sich die persönliche Lebenslage verändere (Kinder, pflegebedürftige Eltern), dann können die Mitarbeiter andere Beschäftigungsmodellen wie Telearbeit, gleitende Arbeitszeiten oder Homeoffice nutzen. „Der Öffentliche Dienst gibt Sicherheit“, sagt Halbach.

HINTERGRUND AUSBILDUNG In den Stellenausschreibungen spricht die Stadt Wermelskirchen von „m/w/d“, also von Männern, Frauen und dem dritten Geschlecht „divers“. „Damit sich alle angesprochen fühlen“, sagt Cora-Lee Halbach. Sie empfiehlt künftigen Azubis, auf jeden Fall vorab ein Praktikum zu absolvieren. wermelskirchen.de

Die Wermelskirchenerin ist selbst Quereinsteigerin, aber gelernte Personalfachkauffrau IHK. „Ich habe in Köln bei einer Hotelgruppe im Personalbereich gearbeitet“, erzählt sie. Doch als sie Mutter wurde, sattelte sie vor fünf Jahren um: „Es passt. Die Arbeit mit den Auszubildenden macht mir sehr viel Spaß“, sagt sie. Mit ihrem Schwerpunkt Personalentwicklung, Ausbildung und Bewerbungsmanagement habe sich für sie ein großer Wunsch erfüllt.

Insgesamt 15 Azubis zählt das Rathaus derzeit. Inzwischen bilde man über den Bedarf hinaus aus: „Wir sind daran interessiert, dass unsere Azubis bei uns bleiben.“ Aufgrund des Fachkräftemangels stehe man aber in harter Konkurrenz – zu anderen Firmen und anderen Rathäusern.