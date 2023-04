Aus Saft werden bunte Perlen

In der Molekularküche entstehen Saftperlen: Stefan Wiertz zeigt den Kindern, wie sich in der Küche die Strukturen verändern.

Fast alle Workshops sind ausgebucht – und auch die Retrogame-Halle wird gut angenommen.

Von Theresa Demski

„Das macht Plopp, wenn ich auf die Kugeln beiße“, erklärt Karina. „So ähnlich wie bei Bubble Tea.“ Die Zehnjährige gönnt sich gerade einen kleinen Löffel mit bunten Saftperlen, bevor sie wieder die Spritze zur Hand nimmt. Konzentriert gibt sie mit dem ungewohnten Werkzeug eine fruchtige Masse in das Wasser. „Und sofort entstehen kleine Kugeln“, erklärt sie. Mit einem Sieb fischen die Kinder die bunten Saftperlen aus der Flüssigkeit. „Das ist Molekularküche“, erklärt Louisa, „aber das hat trotzdem gar nicht viel mit Chemie zu tun. Auch wenn es so klingt.“ Und dann berichtet die Elfjährige, wie sie Säfte gemischt, dann zwei Pülverchen dazu gerührt und die Masse püriert haben. „Und schon haben wir Saftperlen“, stellen die Mädels zufrieden fest.

Die Stimmung in der Kinderküche in der Katt ist bestens. Am Vormittag ist der Startschuss für das große Zukunftsfestival in der Katt gefallen. „Die Resonanz ist gut. Fast alle Workshops sind ausgebucht“, sagt Kolja Pfeiffer vom Katt-Team. Mit Hilfe von Tente Rollen hat das Team ein ungewöhnliches Programm auf die Beine gestellt – rund um Zukunftsthemen. „Das war für uns auch ein ungewohntes Feld“, sagt Kolja Pfeiffer, „da mussten wir uns auch philosophisch erstmal rein arbeiten.“ Bis Freitag finden in der Katt nun viele Workshops statt, die das Thema „Zukunft“ von verschiedenen Seiten in den Blick nehmen und ganz unterschiedliche Fachleute von außerhalb mit ins Boot holen.

Dazu gehört auch Koch Stefan Wiertz, der eines der ersten Angebote realisiert: Molekularküche. Kinder zwischen acht und 13 Jahren machen sich auf die Spuren der kleinen, ploppenden Saftperlen. „Die Stimmung ist anders als sonst“, sagt Kolja Pfeiffer, während er den Kindern über die Schulter guckt. Statt großen Trubels in der ganzen Katt gibt es in dieser Woche kleine Entdeckungsinseln. In der Molekularküche entstehen bis Freitag in weiteren Workshops auch frittiertes Eis oder Drei-Gänge-Menüs aus Gemüse.

Den Auftakt machen die Saftperlen. „Man kann eine Struktur verändern“, sagt Stefan Wiertz. „Es wäre toll, wenn die Kinder diese Einsicht aus dem Workshop mitnehmen.“ Daneben geht es natürlich vor allem um den Spaß und die Gemeinschaft. Als die Kinder alle Saftperlen aus den großen Schüsseln gefischt haben, garnieren sie mit ihnen großzügig den Joghurt-Keks-Nachtisch, den sie schon vorbereitet haben. „Coole Ferien“, sagt Stina-Johanna und versucht schnell noch einen Platz im nächsten Angebot der Molekularküche zu ergattern.

Zwei Stunden später kehrt auf eine ganz andere Insel des Zukunftsfestivals Leben ein: In der kleinen Halle schaltet Lennard Olbricht die Spielekonsolen an. Aber statt der modernsten Computerspiele hat er Retrogames mitgebracht. Mario, Luigi und Joshis Island, Gameboy und Gamecube feiern hier ihr großes Comeback. Gemütliche Sessel, große Kissen, Bildschirme, Spielekonsolen und handliche Gameboys erwarten die Besucher – Kinder und Jugendliche sind genauso eingeladen wie deren Eltern, die in alten Zeiten schwelgen wollen.

Das Aufeinandertreffen der modernen Gamer und der Retrospiele sprüht vor Begeisterung. „Echt cool“, sagt Felix und lässt Mario am Super Nintendo erste vorsichtige Schritte durch das Level gehen. Der Zehnjährige probiert aus, testet die Möglichkeiten und findet sich im Handumdrehen zurecht. „Man muss einfach ausprobieren“, sagt er. Die nächste Runde übernimmt Jamiro. Das Spiel sehe ganz anders aus als die Computerspiele, die er kenne. „Macht aber auch Spaß“, sagt der Elfjährige.

Lennard Olbricht freut sich über die Begeisterung der Kinder. „Wer einmal die Videospielsprache spricht, der kommt zurecht“, sagt er. Deswegen seien die Spiele für die meisten selbsterklärend. Olbricht hat einen stattlichen Teil seiner Sammlung mitgebracht. „Aber natürlich längst nicht alles“, sagt er. Schon als Kind habe er angefangen, Nintendo- und Gameboy-Spiele zu sammeln. Er wurde fündig: erst im Keller, wo seine älteren Geschwister die alten Konsolen abgestellt hatten, dann auf Trödelmärkten.

Heute besitzt er eine stattlich Sammlung von Retrogames, die den Kindern und Jugendlichen in dieser Woche einen wunderbaren Ausflug in die 1990er Jahre ermöglicht – in gemütlicher Atmosphäre, samt Musik und der Möglichkeit, auszuprobieren.

Bis Freitag sind Interessierte jeden Tag von 17 bis 20 Uhr in der Halle willkommen – am heutigen Donnerstag findet ein Contest statt. Retro trifft auf Zukunft.