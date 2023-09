Augenarzt beweist besonderes Auge

Michael Bredenbröker hat sich in seinem Ruhestand ganz der Kunst verschrieben.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es sind unzählige Gesichter. Sie sehen einen an, ohne gruselig zu werden. Fische und Frösche, Wesen aus der Tiefsee, humorvolle Hase, Fantasiegestalten und immer mal wieder auch Menschen. „Am Ende werden es meistens Gesichter“, sagt Michael Bredenbröker und steht fast selbst ein bisschen kopfschüttelnd vor seinen Bildern. Es ist, als habe er es gar nicht selbst in der Hand. Als würden Fantasie und Pinsel ihre eigene Geschichte schreiben.

„Aber eigentlich ist es kein Wunder“, sagt er dann und erinnert an seine Zeit als Augenarzt. „Die Gesichter der Patienten waren immer nur eine Armlänge entfernt“, sagt er, „ich habe in ihren Gesichtern gelesen.“ Wen wundere es also, dass er jetzt – fünf Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand – Gesichter malt.

So einfach allerdings ist seine Geschichte mit der Kunst dann doch nicht erzählt. „Ich habe schon immer gemalt“, sagt er, „aber eben nur zwischendurch.“ Im Ruhestand schenkte ihm seine Frau dann einen Kurs an der Kölner Malschule – bei studierten Künstlern. „Da sollte ich dann einen Eisbären malen und merkte: Daran hatte ich überhaupt keinen Spaß“, sagt Bredenbröker. Gegenständliches Malen habe ihm nie viel bedeutet. Erst als der Dozent ihm eine Technik vorstellte, die ihn zwang, die Kontrolle über die Kunst abzugeben, nahm sein künstlerisches Schaffen Fahrt auf.

Bredenbröker spricht ganz schnörkellos von der „Abklatschtechnik“. Auf eine Glasscheibe bringt er Acrylfarben auf, dann lässt er Papier auf die Scheibe fallen und streicht über die glatte Fläche. Es entstehen Muster und Strukturen. Meist dient ihm das Papier, das er von der Glasscheibe zieht, als Grundlage: „Diese Technik stellt mir persönlich eine Aufgabe, das Bild zu entwickeln. Ich weiß nie, was passiert“, erklärt Michael Bredenbröker. Ein bisschen Philosophie, ganz viel Psychologie und auch ein bisschen Politik treffen bei dieser Art von Kunst aufeinander.

Es geht nicht darum, was dem Betrachter gefallen könnte. Es geht darum, was sich dem Künstler im Bild offenbart. Dann erkennt Bredenbröker plötzlich Figuren und Formen, beginnt mit dem Pinsel zu malen und aus einer Farbexplosion entsteht ein Fisch – als sei es nie anders gedacht und nie anders gewesen. Oder auf einem Papier sprechen plötzlich viele kleine Gestalten zu ihm.

„Wie hier“, sagt Bredenbröker und deutet auf einen Rahmen mit einem seiner Werke, auf dem unzählige Figuren aus der Farbstruktur hervorschauen. „Den meisten Menschen gefällt der pustende Hase am besten“, sagt er und deutet auf eine Figur, die zweifellos zwei freundliche Ohren hat. Gelegentlich verändert sich sein Blick auf das Werk während des Malens – aus einem Rotkäppchen wird am Ende plötzlich doch noch eine tierische Gestalt. Es ist ein Prozess.

Aber es gibt kaum ein Bild, das er von der Scheibe pflückt, das nicht zu ihm spricht. Für das Ergebnis – das Michael Bredenbröker inzwischen gerne gemeinsam mit dem Kunstverein ausstellt – müssen sich die Betrachter gelegentlich etwas Zeit nehmen, um es wirklich zu entdecken. Dann gibt es aber auch jene großformatigen Gesichter, die aus der „Abklatschtechnik“ entstanden sind, die keine Suche und keine Zeit brauchen, um zu wirken – so wie das Werk mit dem riesigen, freundlichen Froschgesicht, das vor allem durch die bunten, großen Augen besticht.

Immer mal wieder bleibt die Glasscheibe auch unbenutzt – und Bredenbröker malt ausschließlich mit dem Pinsel. „Oder inzwischen auch mit dem I-Pad“, sagt er. Dank eines Förderprogramms hat der Kunstverein seine digitalen Möglichkeiten deutlich erweitern können. Und Michael Bredenbröker zögerte nicht, als ein erster digitaler Malkurs angeboten wurde. „Da mach ich mit. Natürlich“, sagt er. Aus einem Foto, das das Auge einer Echse zeigt, ist ein ganz persönlicher Aufruf zum Frieden entstanden – in Blau und Gelb. „Ich habe auf dem I-Pad gemalt“, erklärt er das Werk, das er beim Festzug zum Wermelskirchener Stadtjubiläum als riesigen Anzug am eigenen Körper getragen hat. „Die Politik bricht sich in meiner Kunst einfach gelegentlich Bahn“, sagt der ehemalige Kommunalpolitiker, „das plane ich nicht, das passiert einfach.“

Das gilt auch für jenes Bild, das auf seltene Weise realistische Zeichnung und „Abklatschtechnik“ miteinander verbindet: Bredenbröker hat einen Mann im Auto gezeichnet und hinter seinem Kopf findet eine gewaltige Farbexplosion statt. 1000 Themen haben so den Weg auf die Leinwand gefunden. Sozialpolitisch und gesellschaftskritisch sei das Werk zu verstehen, erklärt der Künstler: „Das alles hat der Autofahrer in seinem Kopf, das alles nimmt er mit und dann entscheidet er sich bei der nächsten Party für zu viel Alkohol.“

Gleich gegenüber an der Wand im Wohnzimmer hängt ein Gemälde von Hündin Rosa. „Wer das Tier kennt, erkennt auf diesem Bild direkt sein Wesen“, sagt Bredenbröker, grinst und blickt auf die unzähligen Farben und Formen und das freundliche Hundegesicht.

Sein jüngstes Werk hat gerade erst den Weg von der Glasscheibe auf die Staffelei gefunden. Was es mal wird? Michael Bredenbröker zuckt mit den Schultern. Und dann sagt er, während er den Pinsel hebt: „Aber finden Sie nicht, dass das hier wie ein Gesicht aussieht?“

Hintergrund

Person: Dr. Michael Bredenbröker war 34 Jahre lang – bis zum Jahr 2018 – als Augenarzt in Wermelskirchen im Einsatz. Außerdem engagierte er sich zwischen 2004 und 2009 als sachkundiger Bürger der WNK-UWG im Kulturausschuss.

Kunstverein: Dank der Kulturstiftung der Länder konnte der Kunstverein gemeinsam mit dem Haus Eifgen und der Katt die Digitalisierung des eigenen Angebots vorantreiben: Dazu gehören auch neue Workshops und Kurse in der Galerie am Markt.