Auf Schatzsuche mit den Georgs Rittern

Solingen. „Finde den verlorenen Schatz des Grafen von Berg!“ heißt es wieder auf Schloss Burg, wenn die Georgs Ritter zur beliebten Familienschatzsuche einladen. Bereits zu Pfingsten hatte der Schlossbauverein gemeinsam mit der Ritterschaft dieses neue Format angeboten, da es baustellenbedingt derzeit keine Spielmöglichkeit für die traditionellen Ritterspiele gibt. An den Wochenenden 19. und 20. August sowie am 26. und 27. August können sich große und kleine Besucher gemeinsam mit den Rittern nun also erneut auf eine Zeitreise zurück ins Mittelalter begeben. Dabei erleben sie einige Abenteuer und begegnen verschiedenen Bewohnern der Burg.

Während der Führung vermitteln die Georgs Ritter allerhand Hintergrundwissen um Schloss Burg, die Grafen von Berg und das Mittelalter allgemein. Die Besucher erfahren und erleben was man alles können musste, um ein richtiger Ritter zu werden und werden selbst bei verschiedenen Aktionen aktiv. Ein spannendes Abenteuer für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, bei dem natürlich auch der eine oder andere Ritterkampf nicht fehlen darf.

Die Schatzsuche findet in Gruppen von rund 25 Personen statt und führt die Besucher abseits des regulären Rundgangs durch verschiedene Teile der Burganlage. Die Schatzsuche dauert rund eine Stunde. Das Ticket zur Führung kostet neun Euro zuzüglich des jeweiligen persönlichen Museumseintritts. Ticketbuchungen sind je nach Verfügbarkeit an der Tageskasse möglich. Die Führungen finden an den angegebenen Tagen um jeweils 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr statt. Die Öffnungszeiten an allen Tagen sind von 10 bis 18 Uhr.

Neben der spannenden Schatzsuche ist natürlich die Besichtigung von Schloss Burg wie gewohnt auch ohne eine Führung möglich. fbu

www.schlossburg.de