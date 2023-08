Auf diesem Spielplatz ist jeder willkommen

Mit einem bunten Fest gab die Evangelische Kirchengemeinde in Neuenhaus die inklusive Spielfläche frei.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Als Marion Lück das Flatterband durchschneidet, jubelt das Publikum. Und dann stürmen mehr als 30 Kinder den neuen Spielplatz in Neuenhaus. Genauso wie die Bürgermeisterin haben viele von ihnen vor allem ein Ziel: die beliebte Doppelschaukel.

Toni ist einer der schnellsten und findet einen Platz auf der besonderen Schaukel. „Der Spielplatz ist richtig toll“, schwärmt der Achtjährige. Und die Doppelschaukel gefalle ihm am besten. „Da muss man halt nicht alleine Schaukeln“, sagt er und dann gibt er mit seinen Sitznachbarinnen ordentlich Gas. Währenddessen haben andere Kinder schon den Rutschturm erreicht und schlagen an dessen Spitze gut gelaunt die kleine goldene Glocke.

Zur Feier des Tages schmücken Wimpelfähnchen die Spielgeräte und gleich sieben verschiedene Aktionen laden zum gemeinsamen Spielen ein – vom Wassertransport über die Wackelbrücke bis zum Kunstsprung auf dem inklusiven Bodentrampolin. Es ist der große Tag der Kinder in Neuenhaus. Das hat schon der bunte Gottesdienst deutlich gemacht. Auch bei der anschließenden Eröffnung stehen die Kinder im Mittelpunkt: Die Tanzfreaks vom TuS treten auf, der Kinderchor steuert fröhliche Lieder bei. Und die Erwachsenen bemühen sich, ihre Reden kurz zu halten – schließlich warten zu viele Aktionen, ein buntes Kinderbuffet und Waffeln auf die Besucher, als dass der Tag mit langen Reden verbracht wird.

Allerdings ist viel Prominenz zum Fest gekommen – und signalisiert damit auch die besonderen Kooperationen, die für den neuen Spielplatz in Neuenhaus geschlossen wurden. Kulturvereine, Kindergärten, Sportverein, stellvertretende Landräte, die Bürgermeisterin und ihr Vertreter, Gäste des Leader-Förderprogramms und vor allem die Ehrenamtlichen der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus: Viele haben an einem Strang gezogen, um den ersten inklusiven Spielplatz der Stadt Wirklichkeit werden zu lassen. Etwa 36.000 Euro hat das Projekt gekostet – zu dem auch ein Naturerlebnisraum mit Hochbeeten und Obstbäumen gehört.

Lesen Sie auch Dieser Spielplatz wird naturnah und inklusiv Dieser Spielplatz wird naturnah und inklusiv So barrierefrei sind die Spielplätze So barrierefrei sind die Spielplätze

Man will eine Gemeindeim Quartier sein

„Jeder ist hier willkommen“, sagt dann Presbyteriumsvorsitzende Dorothea Hoffrogge bei der Begrüßung, „Inklusion ist für Christen eine Pflicht, denn wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch ein Geschenk Gottes ist.“ Kinder und Großeltern, Menschen mit und ohne Behinderung, Gemeindeglieder und Menschen, die überhaupt keinen Bezug zur evangelischen Gemeinde haben: Sie alle seien willkommen, betont die Presbyteriumsvorsitzende.

Man wolle Gemeinde im Quartier sein. Bärbel Bosbach vom Leader-Förderprogramm lobt unterdessen die lebendige Gemeinde. „Ich glaube, das war noch nicht der letzte Antrag aus Neuenhaus“, sagt sie dann, „hier gibt es immer so viele schöne Ideen.“

Am Konzept hat vor allem Klaus-Dieter Rath mitgearbeitet. Er stellt den Besuchern auch die Erlebnislandschaft vor – vom Klettern über das Rutschen bis zum Trampolin, den Schaukeln und der Kommunikationstafel, an der auch Kinder miteinander ins Gespräch kommen sollen, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Bevor dann Waffeln des Waffelpause-Teams serviert werden, die Kinder die Hochbeete bepflanzen und auf dem Spielplatz immer neue Entdeckungen gemacht werden, wendet sich Bürgermeisterin Marion Lück noch an die Gemeinde: „Sie sind ein Segen für diese Stadt“, sagt sie. „Sie sind ein Segen für die Menschen, die hier leben.“