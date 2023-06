Auf dem Prüfstand: Haus Eifgen erhält das „Zertifikat Soziokultur“

Im „verflixten siebten Jahr“ der Einrichtung war es Zeit für eine kabarettistische Leistungsschau im Haus Eifgen. So hat sich die Kulturinitiative dabei geschlagen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es ist ein etwas anderer Abend im Haus Eifgen. Am Donnerstag heißt es „Butter beim Fisch – Karten auf‘n Tisch“, und man könnte es vielleicht als eine Art Sommerfest bezeichnen, möglicherweise auch so etwas wie ein sich-selber-mal-völlig-zu-recht-auf-die-Schulter-Klopfen. Denn das Haus Eifgen steht an diesem Abend selbst im Mittelpunkt – und die Klärung der Frage, ob das Haus sich eigentlich wirklich als Soziokulturelles Zentrum bezeichnen darf oder ob die entsprechend bewilligten Fördermittel zurückgezahlt werden müssen.

Die Frage, die das MKSM, das Ministerium für Kultur, Spaß und Medien von Staatsministerin Claudia Benedikta Grühn, umtreibt, soll am Donnerstagabend von Grühns Ministerialbeauftragtem Mark Welte und seiner Referentin Charla Drops in „Wermelskirchens Wohnzimmer“ ein für alle Mal geklärt werden. Und das soll in einer Art Leistungsschau geschehen – die von Neuvereinsmitglied, Moderator und Kabarettist Wolfgang Müller-Schlesinger in bester Horst-Kläuser-auf-dem-roten-Sofa-Manier vorgenommen wird.

Das Haus Eifgen hat in sieben Jahren viel geleistet – trotz Pandemie

Und genau das ist es dann. Eine Leistungsschau. Denn geleistet wird im Haus Eifgen seit nunmehr sieben Jahren jede Menge. Und auch wenn der Beginn als Soziokulturelles Zentrum erst mit der Corona-Pandemie zusammengefallen ist, also deutlich jüngeren Datums ist, geht es doch um alles, was das Haus ausmacht, ausgemacht hat und auch weiterhin ausmachen wird.

Dazu gehört natürlich auch die Musik, die vom Ehrenvorsitzenden Michael Dierks am Klavier und Till Brandt am Kontrabass immer wieder zwischendurch geboten wird, aber auch in Form der Konzertfotos von Hilmar Brunow per Beamer zu sehen ist. Aber dazu gehört auch die deutlich gemachte Liebe zum Verein - die der neue Vorsitzende Adrian Kunitz in einer ministerial gestellten Aufgabe in Gedichtform vorträgt.

Müller-Schlesinger hat es sich indes zur Aufgabe gemacht, das Haus in all seiner Vielfalt vorzustellen. Etwa im Gespräch auf der Bühne mit Dierks, Kunitz und dessen Stellvertreterin Anja Klein. Oder bei Waffelbäckerin Biggi Lenz-Bangert, die Werbung dafür macht, dass es künftig wieder regelmäßig Waffeln „Made in Eifgen“ geben soll. Er spricht auch mit weiteren Akteuren im Eifgen-Kosmos. Etwa Irish-Folk-Expertin Lisa Sheahan-Kunitz, Michael Mohr aus dem Aufsichtsrat der Genossenschaft, dem Haus-und-Hof-Merchandiser Bernd Drenge, der über sein mehr oder weniger abwechslungsreiches Verkaufsleben am Stand während der Veranstaltungen berichtet, oder Konzertfotograf Brunow.

„Spirit des Haus Eifgen“ ist quicklebendig

Dazu wird auf der Bühne auch das präsentiert, was ebenfalls zur Soziokultur gehört – der Frauenchor Bella Melodica singt drei Lieder, Zauberhaftes gibt es von Magier Michael Peskov zu sehen, und Martin de Giorgio präsentiert Lyrik, passend zum Anlass eher heiterer Natur. Eine kleine Modenschau mit Eifgen-Shirts, -Kappen und -Hoodies mit dem von Sascha Thamm designten Fisch gibt es auch zu sehen.

Es wird aber deutlich, dass dieses Haus Eifgen vor allem eines ist – eine perfekte und reibungslos funktionierende Maschine aus großem Spaß, viel Miteinander und besonderer Kreativität in allen Bereichen. Der „Spirit des Haus Eifgen“ lebt nicht nur, er ist geradezu quicklebendig – und um eine Rückzahlung der Fördermittel muss man sich im neuen Vereinsvorstand absolut keine Sorgen machen. Denn das heiß begehrte „Zertifikat Soziokultur“ wird am Ende dieses großartigen Abends durch das Kultur-Spaß-und-Medien-Ministerium von Claudia Benedikta Grühn selbstverständlich verliehen.

Termin

Die beliebte Folk-Reihe „Celtic Voyage“ im Haus Eifgen geht am Sonntagabend mit zwei Bands aus Schottland in die nächste Runde. Ab 18 Uhr treten die beiden Gruppen Fara und Assynt auf – und bringen preisgekrönte Musik nach Wermelskirchen. Zuvor, ab 14 Uhr, tritt Dr. Mojo mit seinem Programm „Der kleine Urlaub vom Alltag“ als Benefizkonzert für den Hospizverein Wermelskirchen auf und spielt bekannte Oldies, Blues und Folk.