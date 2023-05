Was Radfahrer im Straßenverkehr wissen müssen - auch sie können zur Kasse gebeten werden

Wermelskirchen. -fbu- Längst kommt auch der Sommer im Bergischen Land an. Und die längeren Tage, Abende und auch Nächte bieten sich hervorragend dafür an, dass draußen ausgelassen gefeiert werden kann. Und bei solchen Festivitäten und Gelegenheiten wird dann meist auch reichlich Alkohol konsumiert. Doch der Promillerausch stößt bei Unfällen mit teuren Folgen an harte Grenzen: Bei Autounfällen kann die eigene Kraftfahrzeug-Versicherung je nach Höhe der Blutalkoholkonzentration ihre Leistung ganz verweigern, anteilig reduzieren und den alkoholisierten Unfallverursacher mit bis zu 5000 Euro in Regress nehmen.