Auch Lurchi wird nicht verschwinden

Ara-Outlet-Shop nicht betroffen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Kurz vor Weihnachten machte die Nachricht in der Schuhbranche die Runde: „Mutterkonzern Ara meldet Insolvenz bei Salamander und Klauser an.“ Mehr als 90 Filialen seien davon betroffen, vielen Mitarbeitern drohe die Entlassung, hieß es.

In Wermelskirchen dachte manch ein Kunde schnell an den Ara-Outlet-Shop in der Dörpfeldstraße. Für das Wermelskirchener Geschäft gibt es allerdings eindeutige Entwarnung von Ara-Geschäftsführer Jens Christian Meier. „Das Geschäft in Wermelskirchen ist in keinerlei Weise von der Insolvenz der Schuhgeschäfte Salamander und Klauser betroffen“, erklärt er auf Nachfrage. Es handle sich um ganz unterschiedliche Betreibergesellschaften.

Auch die Marke Salamander und die Kinderschuhmarke Lurchi werden nicht aus dem Sortiment im Ara-Shop verschwinden. Die Marke Salamander und das Schuhgeschäft Salamander seien nicht deckungsgleich, auch wenn der gleiche Name anderes vermuten lasse.

Vor sechs Jahren übernahm Ara die beiden Unternehmen Salamander und Klauser. Das Langenfelder Familienunternehmen hat rund 2700 Mitarbeiter – und entwickelt, fertigt und vertreibt Schuhe inzwischen auf der ganzen Welt. Nun wird für die Tochterunternehmen Salamander und Klauser in Wuppertal ein Schutzschirmverfahren eröffnet – ein Insolvenzverfahren unter einer vorläufigen Eigenverwaltung.

Insolvenz der Schhuhhäuser durch Corona-Pandemie

Ursache für die Insolvenz der Schuhhäuser seien die immer noch spürbaren Folgen der Corona-Pandemie, die gestiegenen Energiepreise und die Inflation, heißt es in einer Veröffentlichung des Mutterkonzerns Ara. Der Umsatz der Ara-Gruppe war im Geschäftsjahr 2020 im Zuge der Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns um 190 auf 413 Millionen Euro zurückgegangen. Die Filialgeschäfte Salamander und Klauser bleiben fürs erste geöffnet. Die Kunden des Ara-Outlet-Shops in Wermelskirchen werden überhaupt keine Veränderungen feststellen.