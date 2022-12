Auch im November zu wenig Regen

Wermelskirchen. Das teilt der Wupperverband mit. An vielen Niederschlagsstationen fielen rund 30 Liter Regen pro Quadratmeter weniger als im langjährigen Mittel. Dies ergaben die Messungen des Wupperverbandes. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen-Lindscheid lag die Regenmenge laut Informationen des Verbandes deutlich unter dem Durchschnitt für die Jahreszeit: 75 Liter waren es hier, durchschnittlich sind es 108 Liter.