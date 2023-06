Auch den Buchen setzt die Trockenheit zu

Revierförster Georg Windmeier bewirtschaftet den Wermelskirchener Wald.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Seit November 2022 ist Georg Windmeier Förster in Wermelskirchen. Er ist angestellt beim Holzkontor. Deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Vermarktung von Holz, aber auch die Planung und Bewirtschaftung von Wäldern. „Hier in Wermelskirchen sind es etwa 1500 Hektar, die ich betreue. Davon gehören der Stadt Wermelskirchen 650 Hektar“, sagt der Revierförster. Weiter ist er vom Holzkontor zuständig für die Forstamtlichen Betriebsgemeinschaften (FBG) Odenthal und Neandertal.

Georg Windmeier trifft sich mit dem WGA hinter dem Reitstall Jäger in Eipringhausen direkt neben zum Verkauf aufgestapelten Baumstämmen. „Das ist Buchenholz, das der Trockenheit der vergangenen Jahre zum Opfer gefallen ist“, sagt der Förster. „Rinde ist zum Teil schon abgeplatzt, es zeigen sich Risse. Und in manchen der 120 bis 140 Jahre alten Buchen ist Weißfäule durch Pilzbefall zu erkennen.“ Buchen seien nachtragend. „Wenn sie in einem Jahr noch gesund aussehen, kann das im nächsten Jahr schon anders sein. Sie sterben von oben nach unten ab.“

Förster: „Wir können uns in Zukunft nicht auf die Buche verlassen“

Leider sei es ein Irrtum gewesen, zu denken, dass die Buche eine Baumart ist, mit der man durch den Klimawandel komme. „Wir können uns leider in Zukunft nicht mehr auf die Buche verlassen“, sagt Georg Windmeier. „Sie ist nicht ganz abgeschrieben, aber wir brauchen sie in geringeren Mengen als vor ein paar Jahren noch gedacht.“ Und Ertrag brächten die kaputten Buchen auch kaum noch.

Die Zukunft des Waldes sei der Mischwald, da führe nichts dran vorbei. Die Monokulturen seien out. „Mehr als 90 Prozent der Fichtenwälder sind inzwischen durch den Buchdrucker, den 18-zähnigen Fichtenborkenkäfer, abgestorben“, sagt Georg Windmeier. „Diese abgeholzten Flächen müssen jetzt bearbeitet, beziehungsweise neu bepflanzt werden.“

Wermelskirchen: Zunächst sollen 5 Hektar Wald aufgeforstet werden

Für die Stadt Wermelskirchen ist er inzwischen die 650 Quadratmeter Wald abgegangen und hat den Bestand der Bäume in den Forstbetriebsplan aufgenommen und einen Wirtschaftsplan erstellt. „Herausgekommen sind etwa 30 Maßnahmen zur Holzfällung“, sagt Georg Windmeier. „Und etwa 40 Maßnahmen zur Pflege und Kulturbegründung.“ Er habe den Wirtschaftsplan im Ausschuss für Umwelt und Bau vorgestellt. Eine endgültige Genehmigung stehe noch aus, aber er gehe davon aus, dass sie komme.

Der bestehende Wald ist dem Land viel wert. „So werden 80 Prozent der Kosten für die Forstbetriebsgemeinschaften gefördert“, sagt er. „Und für die mit dem Buchdrucker befallenen und gestorbenen Flächen können die Eigentümer Fördergelder beantragen. Dabei helfen wir den Waldbesitzern. Das gehört in unser Aufgabengebiet“, sagt der Förster.

Das Aufforsten der Wälder wird einen ordentlichen Batzen Geld kosten. „Wir planen erst einmal fünf Hektar“, sagt Georg Windmeier. „Dann kommen jedes Jahr ein paar Hektar dazu.“ Wichtig sei es, mit der Natur zusammenzuarbeiten. „Jeder Baum, der natürlich aufwächst, ist schon von seiner Wurzel her stabiler als ein in der Baumschule gezüchteter Baum.“ Ein großer Vorteil seines Unternehmens Holzkontor sei, dass man Großbestellungen mit 300.000 Pflanzen aufgeben kann.

Waldbrandgefahr

Die große Trockenheit der vergangenen Wochen birgt die große Gefahr von Waldbränden. Bereits kleine Funken können einen Wald zum Brennen bringen. Von daher sollten Menschen im Wald kein offenes Feuer benutzen, nicht rauchen und auch kein Kraftfahrzeug auf Rasenflächen abstellen. Die Hitze des Katalysators kann das Gras zum Brennen bringen. Bei den untersuchten Waldbränden weltweit geht der Großteil auf den Einfluss des Menschen zurück. Der Klimawandel begünstigt Waldbrände.