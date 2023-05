Arbeitslosenquote sinkt auf 4,8 Prozent

Arbeitsagentur Bergisch Gladbach

Wermelskirchen. Im April ist die Arbeitslosenquote in Wermelskirchen auf 4,8 Prozent gesunken. Im März 2023 lag sie noch bei fünf Prozent – im Februar bei 4,9 und im Januar bei 5,1 Prozent. Der Vergleich mit dem Vorjahr deutet auf eine unveränderte Entwicklung hin: Im April 2022 betrug die Arbeitslosenquote in Wermelskirchen 4,7 Prozent.

Die Erfahrung zeigt: Im April ändert sich meist wenig

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich im April wenig verändert,“ kommentiert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach die jüngste Bilanz für den Zuständigkeitsbereich ihres Hauses: „Die Zahl der Arbeitslosen ist in Rhein-Berg und Leverkusen leicht gestiegen und in Oberberg leicht gesunken. Erfreulich ist, dass die Arbeitskräfte-Nachfrage im April wieder deutlich angezogen hat. Die Schwerpunkte hierbei lagen im Handel, dem Gesundheitswesen und im Bereich der Arbeitnehmer-Überlassung.“ Der Anteil der Stellen für Fachkräfte bei den bei der Arbeitsagentur gemeldeten Job-Zugängen sei im Vergleich zum Vorjahresmonat dabei um gut 23 Prozent geklettert, was den bestehenden und weiter gestiegenen Bedarf an Fachkräften nochmals bestätige.

Aktuell sind bei der Arbeitsagentur 186 freie Arbeitsstellen in Wermelskirchen gemeldet, was einen Anstieg von 11,4 Prozent zu März 2023 und von 2,8 Prozent zu April 2022 bedeutet. Allein im April diesen Jahres verzeichnete die Agentur für Arbeit in Wermelskirchen 55 Zugänge bei den Meldungen für freie Arbeitsstellen und gleichzeitig 28 Abgänge.

Mit 1442 Arbeitslosmeldungen und 1393 Abmeldungen stieg im Rheinisch-Bergischen Kreis die Arbeitslosigkeit auf 8574 (plus 35 Arbeitslose, plus 0,4 Prozent). Das sind 582 Arbeitslose (7,3 Prozent) mehr als im Vorjahr. 525 Personen mussten sich nach dem Verlust der Erwerbstätigkeit arbeitslos melden; das sind 33 (6,7 Prozent) mehr als im Vormonat und 24 (4,8 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Gleichzeitig haben 489 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden – das sind 59 Personen oder 13,7 Prozent mehr als im Vormonat, aber 33 (6,3 Prozent) weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt kreisweit nach wie vor bei 5,6 Prozent, nach 5,2 Prozent im Vorjahr.

In den vergangenen vier Wochen sank die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung um 22 (minus 0,7 Prozent) auf 2933 Personen. Zum Vorjahr ist das ein Minus von 102 Personen bzw. minus 3,4 Prozent. Im Bereich der Grundsicherung stieg sie um 57 (plus ein Prozent) auf 5641 Personen – im Vergleich zum Vorjahr sind das 684 Personen mehr (plus 13,8 Prozent). sng