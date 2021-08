CDU arbeitet sich an SPD ab

Politischer Aschermittwoch

+ © Roland Keusch Ärgert sich über die SPD: Christian Klicki. © Roland Keusch

Politischer Aschermittwoch der Christdemokraten.

Von Cristina Segovia-Buendía

Beim Politischen Aschermittwoch der Orts-CDU in den Bürgerhäusern Eich 6/8 stand das Thema Sicherheitspolitik im Fokus. Zu Gast war der Landtagsabgeordnete und ehemalige Polizeibeamte Josef Rickfelder. Eine Verschärfung der Gesetze lehnte er ab, er forderte aber, das Polizeipersonal aufzustocken. Traditionell wird verbal deftig ausgeteilt, in einem Wahljahr umso schärfer. Die CDU sparte daher nicht mit Kritik an der rot-grünen Landesregierung. Und sie attackierte die „hochnäsigen Sozialdemokraten im Stadtrat“, wie sie Fraktionsvorsitzender Christian Klicki bezeichnete. Er bemängelte die unzureichende Kooperation und Bereitschaft, mit der CDU zu diskutieren, vor allem über die Flüchtlingsunterbringung.

Referent fordert mutige Richter

Die Unsicherheit der Bürger in Zeiten von Flüchtlingswellen, Terroranschlägen und sexuellen Übergriffen bei Großveranstaltungen sei nämlich groß. Auch in Wermelskirchen sei dies zu spüren, betonte Klicki. Der von der CDU-Fraktion eingeführte Richtwert von maximal 40 Flüchtlingen pro Unterbringung sei eine Reaktion auf diese Verunsicherung der Wermelskirchener. „Nur mit den nötigen Rahmenbedingungen, dazu gehört auch die Mithilfe der Bürger, ist eine Integration möglich“, stellte der CDU-Chef klar. „Für Sicherheit im Land sorgen unsere Polizisten, die in den vergangenen Monaten immer stärker in die Kritik geraten sind.“

Josef Rickfelder kritisierte den geringen Rückhalt des Innenministeriums gegenüber den Polizeibeamten: „Herr Minister Jäger sollte sich öfter vor seine Polizei stellen, anstatt ihnen nur die Fehler zuzuschieben.“ Die Silvesternacht in Köln und Pannen im Fall Anis Amri hätten den Ruf nach strengeren Gesetzen gestärkt. „Wir brauchen keine Gesetzesverschärfung“, meinte Rickfelder. „Wir brauchen nur mutige Richter.“ In diesem Zusammenhang forderte Rickfelder, dass das Polizeipersonal aufgestockt. „In den 70er Jahren kam ein Polizeibeamter auf 400 Bürger, heute dürften wir auf 700 Bürger pro Polizisten kommen“, sagte der Referent.