Die meisten Kunden zeigen Verständnis

Die Rats-Apotheke in Wermelskirchen gehörte zu den Notversorgern in der Region. Die Menschen warteten auf ihre Medikamente.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen/Radevormwald. „Das war doch überall breit in den Nachrichten!“, sagte eine Passantin einer Frau, die vor den verschlossenen Türen der Apotheke stand. Trotz der vielen Ankündigungen bekamen nicht alle Bürger von dem Protest der Apotheken mit. Die meisten Filialen im Bergischen waren am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen.

Der bundesweite Protesttag der Apotheken sollte ein Zeichen an die Politik sein. Engpässe bei Medikamenten würden die Mitarbeiter in den Apotheken stark belasten, so die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Außerdem sei der Festbetrag zu niedrig, der einen großen Teil der Einnahmen für Apotheken ausmacht. Hinzu komme der zu hohe bürokratische Aufwand.

Zwar hat die Bundesregierung sich erst kürzlich auf ein Gesetz geeinigt, um Lieferengpässe bei Medikamenten zu bekämpfen; das reicht der ABDA allerdings nicht. Deshalb legten die Mitarbeiter von rund 85 Prozent der Apotheken in Deutschland am Mittwoch die Arbeit nieder, so eine eigene Umfrage des Verbandes.

An der Rats-Apotheke bildeten sich teils lange Warteschlangen

Frank Kalkuhl findet das gut, auch wenn er am Mittwoch sein Rezept nicht einlösen konnte. „Die Regierung sollte dafür sorgen, dass genug Medikamente hier bei uns hergestellt werden, statt sie aus dem Ausland einzukaufen.“ Die Politik habe dieses Thema verschlafen, sagte der 64-jährige Radevormwalder. Er hat Rheuma und braucht regelmäßig Spritzen.

Dadurch bekommt er viel von den Liefer-Engpässen bei Medikamenten mit, wie er erzählte: „Die Spritzen sind normalerweise vorrätig da. Beim letzten Mal wurde mir erzählt, dass sie jetzt in Hannover bestellt werden mussten.“ Die Wirkstoffe würden teilweise aus dem Ausland kommen – er störe sich an der großen Menge an Rohstoffen, die für den langen Transportweg verbraucht würden.

Die Unterhaltung vor der Apotheke wurde immer wieder von „Ach ja, stimmt“-Rufen unterbrochen. Viele Menschen liefen zielstrebig auf den Eingang zu, nur um dann die Schilder an der verschlossenen Tür zu bemerken. So wie Kaluhl auch hatten die meisten zwar von dem Protest gehört, die Schließungen jedoch im Eifer des Alltags vergessen. An den meisten Stellen hieß es: „Dann komm‘ ich halt morgen wieder, ich hab‘ ja noch ein paar Tabletten.“

Manche Kunden machten ihrem Unverständnis für den Streik laut Luft

Doch nicht alle Bürger reagierten derart verständnisvoll. Die Rats-Apotheke in Wermelskirchen war eine von rund 1200 Filialen, die am Mittwoch die Notversorgung sicherstellen sollte. Dort bildeten sich im Laufe des gesamten Tages lange Warteschlangen. Eine Stimme machte ihrem Frust Luft: „Ich verstehe gar nicht, warum die streiken. Die verdienen sich doch ’ne goldene Nase!“

Auf der anderen Seite der Tür war „die Hölle los“, wie es Rats-Apotheken-Inhaber Udo vom Stein ausdrückte. Er und seine Mitarbeiter liefen zwischen Fenster, Medikamenten und Computern hin und her. Sie befassten sich beispielsweise mit Kunden, die am nächsten Tag in den Urlaub fahren wollten – ihre Augentropfen mussten aber noch bestellt werden.

Andere waren von einer fremden Verpackung verwirrt, eine Mitarbeiterin erklärte: „Bei ihrem Medikament gibt’s gerade große Lieferschwierigkeiten, dieses hier können Sie aber auch nehmen.“ Auch Jessica Felderhoff musste sich gedulden: „Ich brauche ein Mittel gegen Läuse. Ausgerechnet heute gab es drei Fälle in der Schule meiner Kinder.“ Zum Glück sei die Not-Apotheke nicht weit weg von ihrem Zuhause. So wie der 34-Jährigen ging es allerdings längst nicht allen.

Manche Apotheken haben einen weiten Einzugskreis – und hatten deshalb normal auf

Vom Stein gab an: „Hier kommen viele von außerhalb, eben war zum Beispiel jemand aus Bergisch Gladbach da.“ Auf die Frage, was er denn von dem Protesttag hält, antwortete der Inhaber: „Ich habe das nicht mitinitiiert, aber die Argumente sind richtig.“ Vor allem die Bürokratie sei ein großes Problem für seine Arbeit.

Wie Udo vom Stein betonte, könne kaum von einem Apotheken-Streik gesprochen werden: „Es protestieren ja nicht Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, sondern der Apothekerverband gegen die Politik.“