Apotheken lösen erste E-Rezepte ein

Ursula Buhlmann von der Bergischen Apotheke hält in der Hand die Erklärung, wie es mit dem E-Rezept funktioniert. Ab kommenden Jahr müssen die Apotheken in Deutschland mit den neuen E-Rezepten arbeiten – das ist dann nämlich Pflicht.

Die einen sind skeptisch, die anderen sehen vor allem die Chancen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Früher überreichte die Kundin in der Bergischen Apotheke Ursula Buhlmann das kleine rosa Rezept. Die Apothekerin legte das Zettelchen nach der Bearbeitung in eine Box. Zweimal im Monat kamen dann die Mitarbeiter des Rechenzentrums, sammelten die Rezepte ein, um sie mit den Krankenkassen abzurechnen.

Immer öfter reichen Kunden der Apothekerin nun einfach ihre Krankenkassenkarte über den Tresen. Ursula Buhlmann steckt die Karte dann in ein Lesegerät und auf dem Bildschirm erscheinen die Rezepte, die die Ärzte im System hinterlegt haben. Der Kommissionierer, also der Medikamenten-Schrank-Roboter, bekommt vom Computer dann direkt ein Signal. Das Medikament wird daraufhin freigegeben und das Rezept aus dem System genommen. Einmal am Tag schickt die Apothekerin ein Datenpaket an das Rechenzentrum.

„Im Moment überwiegt die Zahl der Papierrezepte noch deutlich“, sagt Ursula Buhlmann. Aber inzwischen seien die ersten Ärzte auf sie zugekommen und hätten mit ihr abgestimmt, erste E-Rezepte auszustellen. „Es ist gut, wenn wir uns langsam einspielen“, findet die Apothekerin und erzählt, dass sie das System schon seit mehr als zwei Jahren vorhalte und auch teste. Schließlich sind diese E-Rezepte ab 1. Januar 2024 Pflicht. Privatrezepte sind von dieser Regelung vorerst noch ausgenommen.

Apotheken müssen schon jetzt Technik und Wissen vorhalten. Ärzte entscheiden selbst, ob sie erst am 1. Januar umstellen oder das System schrittweise ausprobieren. Fest steht: Ab 1. Januar geben sie keine Rezepte mehr aus, sondern hinterlegen sie digital in der Telematik-Infrastruktur, auf die ausschließlich Ärzte und Apotheker Zugriff haben. „Das ist keine Internetseite“, betont Ursula Buhlmann. Dahinter stecke ein abgesichertes System.

Die Krankenkassenkarte ist eine von drei Möglichkeiten, um in der Apotheke dann auf die hinterlegten Rezepte zuzugreifen. „Der zweite Weg ist das ausgedruckte E-Rezept“, erklärt Ursula Buhlmann und deutet auf den Din-A4-Zettel, den ein Arzt seinem Patienten mit auf den Weg gegeben hat. Über einen QR-Code wird so das E-Rezept lesbar. „Eigentlich ist diese Papiervariante nicht nötig“, erklärt die Apothekerin, „aber vielleicht gibt es Patienten und auch ältere Menschen, denen diese Variante lieber ist.“ Dritte Möglichkeit: eine App, die der Patient auf sein Handy lädt und dann an der Theke in der Apotheke selbst den QR-Code vorzeigt.

Lesen Sie auch Nachfrage noch gering: E-Rezept braucht Anlaufzeit Nachfrage noch gering: E-Rezept braucht Anlaufzeit

„Ich sehe viele Vorteile in dem neuen System“, sagt Ursula Buhlmann. Statt drei Rezepte auf einem Zettel weisen die E-Rezepte jede Verschreibung einzeln auf. Wenn Patienten ihr Medikament in der einen Apotheke nicht bekommen, kaufen sie dies einfach in der nächsten. „Außerdem haben wir alle Daten im Kasten“, sagt Ursula Buhlmann, „es gibt viel weniger Fehlerquellen.“

Die Fahrt der Mitarbeiter aus dem Rechenzentrum entfalle künftig. „Und Patienten bleibt der Weg in die Praxis erspart, wenn sie etwa Dauermedikationen erhalten“, erklärt Buhlmann, „die Wiederholungsrezepte können zu einem bestimmten Datum einfach im System freigegeben werden.“ Natürlich berge die Digitalisierung auch Gefahren – auch für ihren Berufsstand. „Aber wir sind offen und gehen damit um“, sagt Ursula Buhlmann.

Apotheker-Kollege Manfred vom Stein ist deutlich skeptischer: „Wir sind bereit für E-Rezepte“, sagt er. Er glaube aber nicht an einen praktischen Nutzen. Denn im System würden sich bereits die ersten Tücken zeigen: „Die halten uns von der täglichen Arbeit ab“, sagt vom Stein, „und das in Zeiten von Personal-Knappheit und Lieferengpässen“. Das E-Rezept habe hohe Kosten verursacht, die es nicht wieder reinbringe. Außerdem macht sich vom Stein Sorgen um eine Verlagerung des Geschäfts an Versandapotheken im Ausland. Durch die Digitalisierung der Rezepte werde ihnen der Weg erleichtert, sich ein „Stück des Kuchens im deutschen Gesundheitswesen“ abzuschneiden.

Auch Zafer Arslan von der Apotheke an der Post hat schon die Tücken des Systems kennengelernt: „Wir sind als Apotheke seit Anfang des Jahres gut ausgerüstet und vorbereitet“, sagt er, „wir können E-Rezepte annehmen und beliefern.“

Noch sei die Anzahl der E-Rezepte allerdings gering. Er gehe davon aus, dass die Zahl zum Ende des Jahres deutlich steige. „Meistens erhalten wir aktuell Ausdrucke des E-Rezepts auf Papier“, berichtet Arslan. „Wir können bis heute nicht davon berichten, dass das E-Rezept zu mehr Komfort, der Vereinfachung von Prozessen oder einem Ende der Zettelwirtschaft geführt hätte“, sagt der Apotheker. Es gebe einen langen digitalen Weg von der Praxis bis zu den Krankenkassen.

Und damit dieser Weg wirklich gut gelinge, müssten alle Stellen gleich gut aufgestellt sein. „Aktuell gibt es noch oft unerklärliche Meldungen im System“, berichtet er. Deswegen hofft er, dass die Politik Ärzten und Apothekern 2024 eine Übergangszeit einräumt – „bis im Alltag alle digitalen Abläufe angenommen sind und problemlos funktionieren.“

Hintergrund

Software: Ihre Software sei bedienerfreundlich, sagt Ulla Buhlmann und deutet auf den Bildschirm. Ein spezieller Router, ein neues Lesegerät und ein QR-Code-Leser gehören zur technischen Ausstattung, um die abgesicherte Telematik Struktur für das E-Rezept nutzen zu können.

Impf-Zertifikate: Die gleiche Infrastruktur nutzte die Apotheke bereits, als es während der Corona-Pandemie um die Ausstellung der Impf-Zertifikate ging. Damals stieß das System bei erhöhter Anfrage gelegentlich an seine Grenzen. Sie hoffe, dass man daraus gelernt habe und der offizielle Start des E-Rezepts im Januar technisch reibungslos verlaufe.