Apotheke holt Fachkraft aus Spanien

Barbara Schwinghammer-Steinbach gelang es nicht, eine Stelle zu besetzen. Pharmazeutin aus Valencia hilft ihr.

Jedes vierte Unternehmen im Bereich der Industrie- und Handelskammer Köln, zu dem auch Wermelskirchen gehört, sieht im Fachkräftemangel ein Risiko für den eigenen Betrieb. Und das war bereits 2011 Ergebnis einer IHK-Studie. Barbara Schwinghammer-Steinbach kennt das Problem nur zu gut. Sie betreibt drei Apotheken, unter anderen die Apotheke an der Post an der Telegrafenstraße. Lange hat sie versucht, eine freie Stelle mit einem approbierten Apotheker oder einer Apothekerin zu besetzen. In Spanien wurde sie fündig. Seit Anfang März arbeitet die 23-jährige Apothekerin Leyre Darocas Garrigues in der Apotheke.

Noch hospitiert die Spanierin, die aus Valencia nach Wermelskirchen gekommen ist. Zwar hat sie ihr Studium in Spanien mit dem vorgeschriebenen und in Deutschland anerkannten Examen abgeschlossen, bevor sie aber in Deutschland als Apothekerin arbeiten darf, muss sie gute Sprachkenntnisse nachweisen. Deutsch spricht Leyre Darocas Garrigues bereits gut, sie hat schon in Spanien Deutsch gelernt. Die 23-Jährige muss aber auch den Nachweis von Fachsprachprüfungen vorlegen, bevor sie nach gut vier Monaten zunächst für ein Jahr als Vollzeitapothekerin arbeiten darf. Barbara Schwinghammer-Steinbach hofft, dass Leyre Darocas Garrigues länger bleibt.

Deutschlandweit gibt es rund 3000 offene Apothekerstellen

Examinierte Apotheker zu finden, ist nicht einfach. „Es gibt deutschlandweit rund 3000 offene Apothekerstellen“, sagt Barbara Schwinghammer-Steinbach. „Manche Apotheken, die gut liefen, mussten bereits aufgrund von Fachkräftemangel schließen.“ Bevor sie die junge Spanierin für Wermelskirchen interessieren konnte, hat sie alles versucht, um die Stelle zu besetzen. „Ich habe Anzeigen geschaltet, im Internet, in Fachzeitschriften. Ich habe Personalagenturen eingeschaltet, ja sogar die Agentur für Arbeit“, sagt die Apothekerin. „Von dort habe ich nicht mal Antwort bekommen.“

Die meisten Pharmaziestudenten zieht es nach durchschnittlich acht Semestern Studium plus ein Jahr Praxis und drei Teilstaatsexamen in die Industrie. Nicht nur wegen höherer Gehälter, sondern auch wegen der Arbeitszeiten ohne Notdienste. Schließlich ist Barbara Schwinghammer-Steinbach auf die Apotheker-Kooperation Migasa aufmerksam geworden. Migasa, ein Zusammenschluss von über 170 Apotheken, hat 2015 Kontakt mit der Außenhandelskammer in Madrid aufgenommen, um spanische Jungpharmazeuten nach Deutschland zu holen.

In Spanien gibt es im Gegensatz zu Deutschland nicht genug Stellen für gut ausgebildete Pharmazeuten. Das ist auch der Grund, warum sich Leyre Darocas Garrigues entschloss, als Apothekerin in Deutschland zu arbeiten.

Apothekerin empfiehlt ihren Kollegen das Modell

Sie hatte sich gut vorbereitet. Mit Hilfe eines Stipendiums konnte sie mehrere Monate in Dresden, Berlin und München verbringen, um Deutsch zu lernen. Ihre Schwester, die Medizin studiert, habe sie auf das Migasa-Projekt aufmerksam gemacht.

Natürlich hat sie noch ab und zu Heimweh nach Valencia, wo ihre Familie lebt. „Aber mir gefällt es in Wermelskirchen, auch wenn die Stadt viel kleiner ist. Man ist ja auch schnell in Köln“, sagt sie. „Die Kolleginnen sind nett und helfen mir. Ich fühle mich wohl.“ Die 23-Jährige kann sich durchaus vorstellen, länger hier zu arbeiten. Barbara Schwinghammer-Steinbach hätte nichts dagegen. „Wir sind sehr zufrieden mit ihr. Auch wenn einige Formalitäten mehr als üblich zu erledigen sind, ich kann meinen Kollegen dieses Modell nur empfehlen“, sagt die erfahrene Apothekerin.