Anwohner kritisieren Flüchtlingskonzept

Beltener Straße

Seit Jahrzehnten nutzt die Stadt die Häuser an der Beltener Straße zur Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern. Zurzeit sind dort vorwiegend junge Afrikaner untergebracht.

An die Beltener Straße sollen weitere 24 Asylbewerber ziehen. Es wohnen aber bereits über 50 Menschen dort.

Von Anja Carolina Siebel

Jochen Schmidt und Hartmut Hübinger sind keine Krawallschläger. Dass sie und viele andere Anwohner der Beltener Straße das Flüchtlingsunterbringungs-Konzept der Verwaltung scharf kritisieren, habe nichts mit ihrer Einstellung zu den Menschen zu tun, betonen sie. Im Gegenteil: Engagieren sich Jochen Schmidt und seine Ehefrau doch selbst bei der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“, geben Sprachkurse, unterstützen die Geflüchteten im Alltag. „Vielleicht sind wir auch deshalb überzeugt, dass Integration so nicht funktioniert“, sagt Jochen Schmidt bestimmt.

Hintergrund: Die Stadt hatte bei Vorstellung des Flüchtlingsunterbringungskonzeptes angekündigt, auf dem Bolzplatz an der Beltener Straße in drei sogenannten Wohnzellengebäuden weitere 24 Flüchtlinge unterzubringen. Was aus dem öffentlichen Konzept der Verwaltung nicht hervorgeht: Am Standort gibt es bereits zwei Häuser, in denen laut RGA-Informationen schon 24 und 28 Asylsuchende leben.

Nachbarn schicken Unterschriftenliste an die Stadt

Die Anwohner der Beltener Straße sind sich einig: Noch mehr Asylbewerber könne der Standort nicht verkraften. Mit einem Schreiben haben sie sich an die Verwaltung und die politischen Fraktionen gewandt: mit der dringenden Bitte, die Stadt möge das Unterbringungskonzept an dieser Stelle noch einmal überdenken. Mit einer Unterschriftenliste untermauern die Anwohner diese Bitte. „Zurzeit leben in den Häusern vorwiegend junge Afrikaner“, sagt Hartmut Hübinger. „Das Miteinander ist gut. Wir kommen gut klar. Aber wie soll es werden, wenn der Bolzplatz wegfällt und weitere Häuser entstehen?“, fragt er sich. Seit Ende der 1950er Jahre leben seine Frau und einige der Nachbarn an der Beltener Straße. Mit Blick auf die zunehmend verfallenden Häuser, in denen die Asylbewerber untergebracht sind.

Hartmut Hübinger (r.) und Jochen Schmidt auf dem Bolzplatz. Sie möchten den Platz gerne erhalten.

Zuerst waren es polnische und russische Aussiedler, in den 1990er und 2000er Jahren dann überwiegend Kosovo-Albaner, die in den Gebäuden lebten. „2001 gab es schlimme Szenen hier“, erinnert sich Hartmut Hübinger an nächtliche Ruhestörungen und Auseinandersetzungen der Bewohner mit der Polizei. Ghettoisierung sei ein Thema gewesen. Auch der WGA titelte damals: „Die Verwaltung hat in der Integrationsarbeit versagt“.

„Wir befürchten, dass das wiederkommt, wenn dort über 80 Menschen leben“, sagt Jochen Schmidt. Auch den Bolzplatz wollen sie ungern missen: „Der wird rege genutzt. Auch von den Asylbewerbern.“

Christian Klicki (CDU) kündigte auf Nachfrage an, dass er „die Argumentation der Anwohner 1:1“ teile. Ähnlich sieht es Henning Rehse (WNK UWG): „Für uns sind diese Zahlen keine Option.“ Ähnlich sehe es am Standort Eichholzer Weg aus. Auch Hans-Jürgen Manderla (FDP) hat Verständnis: „In einem kann ich den Anwohnern allerdings nicht folgen“, sagt er auf Nachfrage. „Es ist ja ganz in der Nähe ein Freizeitpark geplant. Warum wollen sie den Bolzplatz erhalten?“ Jochen Bilstein (SPD) will sich vor dem Hauptausschuss am Donnerstag mit seinen Fraktionskollegen beraten: „Es hat auch noch andere Anwohnerbriefe gegeben“, sagt er. Besonders den Anliegen der Bewohner der Beltener Straße müsse man aber Aufmerksamkeit schenken.